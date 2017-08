© Varna24.bg виж галерията Административният съд отмени принудителната мярка за запечатване на въздушния ресторант на Морска гара до окончателното си произнасяне по казуса, научи Varna24.bg.

Припомняме, че днес Dinner in the sky ще поглези варненци и гостите на града с безплатно "летене".

Това съобщи вчера за Varna24.bg Иван Йотов-изпълнителен директор на платформата за България . Това ще бъде компенсация и подарък за всички, като с предимство ще се ползват хората, които не успяха да се издигнат, след като НАП Варна запечата заведението за 7 дни навръх празника на града.



Начинът на записване ще става на място в обекта на Морска гара след отговор на няколко любопитни въпроса.



Безплатните платформи ще бъдат 5, като това означава, че 110 човека ще могат да се възползват от преживяването в 16.00, 17.00, 20.00, 21.00 и 22.00 часа.



До момента организаторите на култовата атракция са върнали парите на близо 300 варненци, които бяха предплатили по преференциални цени забавлението си за празника на Варна. До началото на следващата седмица ще бъдат възстановени сумите на всички, които са ангажирали куверти, но не са успели да се възползват от тях.



Това се наложи, след като Агенцията по приходите избра празника на Варна, 15 август, за да връчи заповед за принудителна административна мярка на стопаните на Dinner in the sky с мотива за неиздаден касов бон.



"Удобно за агенцията, Административният съд е в почивка за празника на града. В 11.30 получихме акта, с който те имат право да ни затворят, но нямахме право да обжалваме този акт, тъй като администрацията на гр. Варна поради празника не работеше. Това беше проблем за нас. Същевременно от директорката на НАП беше наредено заведението да бъде незабавно затворено, въпреки възможността за обжалване, която ние нямахме. В повечето случаи в България не се процедира по този начин и това ни навежда на мисълта, че това е умишлено направено от страна на НАП чисто като ПР акция за популяризиране на тяхната дейност. Относно проверката, която е извършена, не бих искала да коментирам, тъй като очакваме нашите юристи да подадат данните в съда и когато контролните органи се произнесат ние ще излезем с официалното си становище.



Очакваме колегите от Брюксел, където е централата на концепцията ни, да разгледат документите и вземат решение по какъв начин ще процедират заради уронване престижа на бранда, защото е нанесена вреда върху имиджа ни. Ние ще задействаме всички процедури, след като приключим и имаме финалното решение на съда, каза вчера Иван Йотов.