Варненският плаж беше превърнат в епицентър на нещо нетипично

© Варненският плаж беше превърнат в епицентър на нетипична дигитална конференция, която срещна технологични пионери, артисти и предприемачи. Интензивното еднодневно събитие под надслова "Дигиталните технологии срещат изкуството" предложи на гостите четири работилници с вдъхновяващи лектори от сферата на културата и технологиите, вълнуваща плажна конференция с участието на респектиращи гости като българския носител на технологичен "Оскар" Владимир Койлазов, топ експерти от Google и някои от най-опитните културни мениджъри от страната ни.



Конференцията, организирана в партньорство между мрежата за дигитално развитие EDIT и Google, завърши с атрактивен пърформанс, комбинира] танц и дигитална графика, който добре улови и представи философията и намеренията на събитието - да стимулира взаимодействието между традицията и иновацията, между аналоговото и дигиталното, между артистите и предприемачите, а защо не и програмистите. Конференцията във Варна се проведе в рамките на инициативата "Варна - Европейска младежка столица 2017" под патронажа на кмета на Варна Иван Портних. Събитието даде начало на тримесечното турне на EDIT и Google, озаглавено EDIT on the ROAD. То ще премине през седем български града, за да запознае традиционния и дигиталния бизнес и да им помогне да сътрудничат, да научат иновативни инструменти за растеж, да споделят знание и да изравнят скоростите на развитие на индустрията в различните градове на страната. Сред лекторите на конференцията във Варна освен наградения от Академията за технологията V-Ray Владимир Койлазов и инициаторката на EDIT Саша Безуханова, обявена за дигитална жена на Европа за 2013 година, беше и Марчин Олендер, регионален директор за публичните политики на Google. В ранния следобед Олендер имаше и собствен уоркшоп, където сподели знания и съвети за авторското право в дигиталното време.



Начало на нестандартната плажна конференция даде Безуханова, която приветства предприемачи и артисти с вдъхновяващи думи за новото време на дигитална трансформация, в което всички живеем, и нуждата от творческо взаимодействие и трайно сътрудничество между различните сфери на бизнеса и живота, били те традиционни или иновативни, за развитието на цялостната среда.



"Стартираме националното ни турне за трасиране на дигиталните пътища на България EDIT on the ROAD от Варна - Mладежката столица на Европа за 2017 година, за да изпратим послание, че за икономическия просперитет на страната ни определящи са младите професионалисти, които познават технологиите и регламентите на съвременния свят и създават свои стартиращи компании със заявка за глобални бизнеси от България. Днес срещаме дигитални хора и артисти. Това са двете лица на креативността и партньорството между тези различен тип творци ражда нови решения за утрешния ден" - каза в приветствието си Саша Безуханова.



Олендер също акцентира върху необходимостта да се стимулира иновациите и дигитализацията, както в бизнеса, така и в изкуството: "Програмата Google Growth Engine предоставя технология и подкрепа на бизнеси по целия свят, за да се развиват онлайн. Ние сме партньори на MOVE.BG по проекта EDIT On the ROAD, за да дадем възможност на повече български фирми да участват в дигиталната икономика."



Единственият българин, носител на голямата награда на Американската академия за филмови изкуства и науки за цялостен принос към киното в категория "Научни и инженерни технологии", Владимир Койлазов сподели, че компанията му Chaos Group има офиси в САЩ, Япония и Корея, но софтуерът се пише изцяло в България. "Благодарение на навлизането на Интернет можем да вършим работата си отвсякъде по света, но винаги съм избирал да го правя от България" - казва той.



Конференцията беше предшествана от четири работилници за дигитални артисти и предприемачи, където опитни културни мениджъри, програматори на фестивали и експерти споделиха интересни практики и опит в областта на съвременното дигитално изкуство и бизнес. Работилниците се проведоха в Innovator Creative Spaces и бяха своеобразно освещаване на иновативно коуоркинг пространство във Варна. Лектори бяха Димитър Петров, аниматор и основател на студио "Змей", Полина Герасимова от студиото за експериментално дигитално изкуство "Полиформа", Веселина Сариева, основател на Open Arts Foundation и галерия Сариев, и Марчин Олендер от Google.



След шумното начало във Варна маршрутът на EDIT on the ROAD продължава през градовете Бургас, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Габрово, Враца и Русе, където EDIT ще срещне местните дигитални предприемачи с представители на традиционния бизнес и администрацията. В рамките на всяко събитие в страната е предвидена лекция от утвърден на международно ниво предприемач, презентация на инструментите за онлайн присъствие на Google, както и работилници за идентифициране на предизвикателствата и възможностите за развитие на регионалния бизнес чрез въвеждане на дигитални решения. Следващата спирка на EDIT on the ROAD e днес, 20 август в Бургас.



Паралелно с турнето екипът на EDIT провежда проучване на дигиталния стартиращ, малък и среден бизнес в цялата страна. Данните от второто национално годишно проучване на дигиталния бизнес в България ще бъдат представени на заключителна конференция в София през ноември.