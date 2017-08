Една любов превзе Варна и я заля като цунами

© Вълни от фенове, часове наред заливаха входа на концерта от One Love Tour. Морската гара се препълни от желаещи да присъстват на спектакъла в град Варна. На петчасовия купон се забавляваха заедно българи и чужденци, родители и деца, баби и внуци, от 3-годишни до 70. Кулминацията на вечерта бе появата на кралицата на турнето - Гери-Никол. Родният й град я посрещна с бурни овации и екзалтирани викове. Тя от своя страна уважи феновете си и раздаваше автографи на всички желаещи, дълго и продължително. Огромен интерес предизвикаха македонските звезди, а момента, в който излязоха да се запознаят с почитателите си, създаде суматоха сред охранителите. Турнето One Love продължава с © концерт на 6 септември в град Пловдив, където Криско, Слаткаристика, Ъпсурт, Тони Зен, Гери-Никол и най-якият DJ Гоце ще отбележат празника на града заедно с феновете си. Съединението прави силата, за това: хора от всички краища, присъединете се към концерта, станете част от турнето, и ще изживеете една незабравима емоция наречена One Love!