Албена ще отпразнува своя 48 рожден ден с много изненади

© На 24-ти август /четвъртък/ ваканционно селище Албена отбелязва 48 години от създаването си. През целият ден са организирани редица събития, които ще допринесат за празничната атмосфера в комплекса.



Денят ще започне със "Закуска за шампиони" със специалните гости Йордан Йовчев и Мария Грозева. Те ще закусват с гостите и ще разкажат любопитни неща от своята състезателна кариера. Мястото на провеждане ще бъде Бийч клуб Ганвие, а входът ще е безплатен.

От 12:30 часа ще започне турнир по табла за Купата на Пломари. Димитър Туджаров /Шкумбата/ ще забавлява участниците и ще бъде водещ на турнира по табла. Всеки любител на най - популярната лятна семейна и приятелска игра може да се включи безплатно. Победителят ще спечели кашон с бутилки 0,700 л Пломари, а неговия подгласник кашон с бутилки от 0,500 л. Всеки, който желае да участва може да се запише безплатно. Записванията ще стават на място от 10:00 до 11:50 часа, а мястото на провеждане - Бийч клуб Ганвие.

От 18:30 ще се открие изложба във фоайето на хотел Парадайз Блу- "Осемдесет години, 80 фотографии, 80 мига от живота на Цар Симеон II. Изложбата е по повод 80-годишнината от рождението на Симеон Сакскобургготски и запечатва в малко известни снимки събития от неговия живот.

От 20:00 на откритата сцена до х-л Добруджа ще започне празничен концерт и програма по повод рождения ден на Албена. Специалното участие ще вземе духовия оркестър на ВМС. Гостите ще имат възможността и да се насладят на блестящото изпълнение на балет "Арабеск" и техния спектакъл "Кармина Бурана". Знаменитото произведение на немския композитор Карл Орф е изправяло на крака четирихилядните задокеански зали. На поляната ще се извиси двуметрова ледена фигура на хотел Добруджа, като един от ярките символи на Албена. За всички гости ще има безплатна почерпка с празнична торта, сладки, напитки, сладолед, вино, както и много специални изненади.

От 22:30 часа праззникът продължава с афтър парти с DJ Kaiski в бийч клуб Ганвие. Диджея и продуцент Kaiski е на музикалната клубна сцена повече от десет години. В сетове си артистът залага на различни жанрове - от nu disco и deep house до house и tech house. Тракът му "I Want You Back", продуциран заедно с Веси Бонева, е номиниран за клубен трак на годината през 2012. Година по-късно Kaiski издава "Hand In Hand" с Dayana X - парче, което също доби голяма популярност у нас.