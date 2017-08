Канят варненци на разходка в "Таляна"

Идеята е част от проекта "Get involved, fall in love with Varna". Поканата е отправена от арх. Александра Бабунска, която е и инициатор за облагородяването на района. Преди няколко месеца тя отправи предизвикателството да направим градската среда по-цветна. Днес тя ще покаже резултата от творческия експеримент. Първоначалната идея бе районът да се превърне в младежка зона за иновации и арт квартал.

В Таляна бяха поставени сърца, които посетителите заедно изпълват с емоции, за да забият като едно. Орагнизаторите обещават едно градско приключение, в което всеки участник ще остави частица от сърцето си.



Запиши се https://docs.google.com/.../1FAIpQLScO7P7UqSLlomg69.../viewform...и стани част от следващите обиколки на сърцето:



24.08.17 г. - 17.00 ч. и 19,00 ч.

25.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

26.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

27.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

28.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

29.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

30.08.17 г. - 17,00 ч. и 19,00 ч.

31.08.17 г.- 17,00 ч. и 19,00 ч.



Сборен пункт и начална точка: пл. Мусала, сцена "Кофража".