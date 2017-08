Варна с нов фестивал за съвременен танц

© Платформата за съвременен танц ДВИЖЕЩО СЕ ТЯЛО събира за втора поредна година във Варна преподаватели, ученици, любители и зрители на съвременния танц, поставяйки си задачата Морската столица да се превърне в живо ядро на творчество и обмен в тази малко позната на местно ниво част от изпълнителските изкуства.

Събитието се провежда между 21-ви август и 3-ти септември и включва богата програма от танцови ателиета и творчески лаборатории. Ателиетата или с други думи - танцовите класове - са разделени както по възрасти, съответно за деца и младежи, така и по ниво на подготовка. Така професионалните танцьори ще могат да упражняват далече по-напреднали техники, а начинаещите или хората без никакъв танцов опит ще могат без притеснение да се докоснат до това изкуство.

За първа година част от програмата ще бъдат не само образователни класове, но и танцови представления, насочени към широката публика. Тази стъпка дава заявка образователната платформа да прерастне във фестивал, събиращ във Варна почитатели на това изкуство от цялата страна. Градът, който е световноизвестен с традицията си в класическия балет сега отправя поглед към други изразни средства - не до там класически, но отново изпозлващи поетиката на човешкото тяло. Всички варненци са поканени да станат зрители на съпътстващата програма, в която участие ще вземат гостуващите преподаватели.



Първото представление е ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ДЖУДО (26.08 - 19:30ч. - Държавен куклен тетаър- Варна) на танцова компания ДЮН. Хореографията и постановката са дело на небеизвестната Петя Стойкова, а спектакълът се занимава с въпроса - Изхабен ли е танцът като сценичен език? "Съвременното изкуство като че ли изтри с гума поетичното съдържание на танцуването и го замени с всички други възможни изкази, но не и с основното му съдържимо. Да танцуваш е демоде. Танцът си отиде от танца. А заедно с него си отидоха и емоциите." - казва за своята идея авторката. В рамките на ДВИЖЕЩОТО СЕ ТЯЛО ще се проведат също две творчески лаборатории - СОЛИПСИС и КАКВО ГОВОРИ ТЯЛОТО ЗА СЕБЕ СИ.

Специфичното в тях е, че участие взимат не само танцьори, а хора от други области на изкуството като например поезия или актьорско майсторство. Тези две творчески срещи се водят от Саша Додо (Русия) и Атила Бордаш (Румъния), а тяхното представяне пред публика ще бъде съответно на 27.08 и 30.08 от 19:30ч. в Младежки дом - Варна.

Последното представление в тазгодишната програма е на артисти от Варна и се нарича The Space in Between (1.09 - 19:30ч. - Младежки дом). В него участие взимат Искра Иванова (танцьор и хореограф), Светлозара Христова (артистичен сътрудник), а музикалният фон "Симфониите на планетите" е запис от космическите полети на "Вояджър" 1 и 2. Това е танцов спектакъл/пърформанс с участие на публиката. Покана за разговор с едно човешко тяло, което търси и изследва своите граници.

В рамките на паралелната програма ще се състоят и две други много любопитни събития. Първото е Танцов джем сешън, който подобно на по-разпознаваемия музикален такъв, включва танцови импровизации. Гост-танцоьори ще са преподавателите от платформата, а за музиката ще се погрижат варненските музиканти, познати от проекта MJam.

Този танцов джаз ще се състои на 27.08 от 22:00ч. в градината на едно от заведенията в Морска градина.

Друго събитие е прожекцията на късометражни филми, на границата на танц и видео арт. Двете прожекции са предвидени за 1-ви и 2-ри август от 21:00ч. на лятната сцена на Държавен куклен тетаър Варна.

Входът за всички събития от паралелната програма е дарение на стойност по желание на зрителя, а събраните средства ще спомогнат за организирането на изданието през 2018.

Съвременният танц не винаги робува на историята, не търси анализ, непредвидим е в своите изразни средства, но със сигурност е свободен в своето създаване. Свобода, в която се ражда истината на артиста и изживяването за публиката. Организаторите се надяват, че това събитие ще помогне в създаването на култура за посещение и наслаждаване на тази форма на изкуство и ще създаде предпоставки за развитие на повече артисти в областта.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, Варна-Европейска младежка столица 2017, Фондация "Америка за България" чрез програма "Изкуство в движение", администрирана от Фондация "Арт офис".