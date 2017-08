Във Варна започва най-грандиозният младежки фестивал в България

© Започва най-грандиозният младежки фестивал в България FUNCITY+. Фестивалът ще се проведе от 30 август до 3 септември 2017 в района на Пристанище Варна. Събитията ще бъдат разпределени в няколко зони - главна сцена, танцова арена, сцена DANCE WORKSHOPS, спортна зона, SQUAREBALL ZONE, SLACKLINE ZONE, място за йога, SKATE & BLADE PARK, подвижна DJ бус платформа и творческа зона.

В творческата зона на фестивала ще можете да се включите в музикална рок работилница, аниме и манга мероприятия, 3D PRINTing студио, творчески игри, работилница по роботика, конкурс за създаване на най-оригинален образ на FUN CITY+, графити и стрийт арт демонстрации, циркова работилница и много други игри.



На танцовата арена всеки ще може да се пробва в десетки видове уроци по танци, а на 1 септември там ще се проведе и оспорвано състезание по бийтбокс със специалното участие на SKILLER и ПЕЧЕНКАТА.

Специално за тазгодишното издание на младежкия фестивал FUNCITY+ във Варна пристигат едни от най-добрите артисти, които ще проведат своите танцови работилници на 1, 2 и 3 септември в стиловете хип-хоп, брейк денс и попинг (hip-hop; break dance; popping). Това са J.K. Sanchez (Чехия), B-Boy Mandy (Чехия) и Mircae Ecxarcu ( Румъния).



На 2 септември 2017 ще се проведе и танцово състезание с танцьори от цялата страна, на което ще бъдат жури гост-артистите от чужбина.



Огнено представление, уличен цирк, магично шоу, аниме и манга мероприятия, калиграфия, COSPALY, К РОР, стрийтбол, скейт, блейд и лонгборд състезания, демонстрации и подвижна DJ платформа са само малка част от акцентите в програмата на FUNCITY+!

Напомняме и че популярният телевизионен формат "Голямото рок междучасие" ще проведе регионална квалификация по време на FUNCITY+, а записванията продължават до 30 август 2017 на www.rockbg.com.

Атрактивният младежки фестивал FUNCITY+ е едно от основните събития на инициативата "Варна - Европейска младежка столица" 2017, чиято основна цел е да превърне града в притегателен център за бизнеса и младите хора и да събере на едно място всичко, което вълнува младежите в Европа.Програма на младежкия фестивал FUNCITY+ 2017



Главна сцена - MAIN STAGE



31.08.2017 - четвъртък



17:00 - 22:00 - Голямото рок междучасие - Конкурс за най-добра младежка група, квалификации за Източна и Северна България



22:00 - 23:00 - LEFTIES - на живо - Концерт на групата финалист от конкурса през 2016 г



1.09.2017 - петък



19:00 - 19:30 - AXEZ



19:30 - 19:50 - GRIZZLY



20:00 - 20:50 - MIRY



21:00 - 21:50 - PARAPLANNER



22:00 - 23:00 - МИЛЕНИТА & Live band



2.09.2017 - събота



19:30 - 20:00 - DJ EMOTION



20:00 - 20:15 - CONNECTION CREW - dance show



20:15 - 20:45 - DIM4OU



20:45 - 21:00 - CONNECTION CREW - dance show



21:00 - 21:15 - ОГНЕНО ШОУ - на живо, представено от FIRETER



21:15 - 22:00 - НОКАУТ



22:00 - 23:00 - DRS



3.09.2017 - неделя



16:30 - 17:00 - НАКАМА представя Съвременна японска култура



17:00 - 18:00 - K POP dance - състезание



18:00 - 19:00 - COSPLAY конкурс



19:00 - 19:15 - Въздушна акробатика



20:00 - 21:00 - ЦАРЕТЕ НА МАГИЯТА - магично шоу



Танцова арена - DANCE ARENA



30.08.2017 - сряда



20:00 - 21:30 - Музикално - артистичен спектакъл с участието на ученици от V езикова гимназия "Йоан Екзарх"



31.08.2017 - четвъртък



16:00 - 17:00 - Открита демонстрация BODY WORK Party



17:00 - 18:00 - Танцова работилница CAPOEIRA



18:00 - 19:00 - Предстои да бъдат обявени



1.09.2017 - петък



17:00 - 19:00 - BRING THAT BEATBOX BATTLE - състезание по бийтбокс със специалното участие на SKILLER и ПЕЧЕНКАТА



2.09.2017 - събота



15:00 - 16:00 - Танцова работилница Popping Dance с участието на Mircea Ecxarcu /Romania/



16:00 - 17:00 - Танцова работилница Hip Hop Dance с участието на J.K.Sanchez /Czech Rep./



17:00 - 18:00 - Танцова работилница Break Dance с участието на B-Boy Mandy /Czech Rep./



18:00 - 20:00 - BRING THAT BEAT BACK HIP HOP ALL STYLE DANCE BATTLE - състезание по хип хоп танци със специалното участие на Mircea Ecxarcu , J.K.Sanchez, B-Boy Mandy



3.09.2017 - неделя



15:00 - 16:00 - Танцова работилница Popping Dance с участието на Mircea Ecxarcu /Romania/



16:00 - 17:00 - Танцова работилница House Dance с участието на J.K.Sanchez /Czech Rep./



17:00 - 19:00 - VOICE AFFAIRS - вокално състезание



19:00 - 21:00 - BREAK AFFAIRS/BREAK DANCE Contest - състезание по брейк



Сцена DANCE WORKSHOPS



1.09.2017 - петък



15:00 - 16:00 - Открита демонстрация ПИЛАТЕС



16:00 - 17:00 - Открита демонстрация ФИТ БОЛ



17:00 - 18:00 - Предстои да бъдат обявени



18:00 - 19:00 - Танцова работилница МОДЕРНИ ТАНЦИ



2.09.2017 - събота



15:00 - 16:00 - Открита демонстрация ФИТ БОЛ



16:00 - 17:00 - Открита демотстрация СТЕП АЕРОБИКА



17:00 - 18:00 - Танцова работилница POLE DANCE



18:00 - 19:00 - Танцова работилница - МTV DANCE



3.09.2017 - неделя



15:00 - 16:00 - Открита демонстрация ПИЛАТЕС



16:00 - 17:00 - Открита демонстрация BODY WORK Party



17:00 - 18:00 - Танцова работилница POLE DANCE



18:00 - 19:00 - Танцова работилница CAPOEIRA



Спортна зона - SPORT ZONE



KINGS TOURNAMENT STREETBALL



2.09.2017 - събота



11:00 - 16:00 - Групова фаза - момчета до 15 г, момчета до 18 г и момичета до 18 г



16:00 - 16:30 - Конкурс за стрелба и забивки



16:30 - 18:00 - Елиминации - момчета до 15 г, момчета до 18 г и момичета до 18 г



18:00 - 19:00 - Финали - момчета до 15 г, момчета до 18 г и момичета до 18 г



19:00 - Награждаване

3.09.2017 - неделя



11:00 - 17:00 - Групова фаза - мъже над 18 г и жени над 18 г



17:00 - 17:30 - Конкурс за стрелба и забивки



17:30 - 19:30 - Елиминации - мъже над 18 г и жени над 18 г



19:30 - 20:30 - Финали - мъже над 18 г и жени над 18 г



20:30 - Награждаване



SQUAREBALL ZONE



31.08.2017 - четвъртък



17:00 - 20:00 - Свободна игра и демонстрации



1.09.2017 - петък



17:00 - 20:00 - Свободна игра и демонстрации



2.09.2017 - събота



17:00 - 20:00 - Свободна игра и демонстрации



3.09.2017 - неделя



17:00 - 20:00 - Свободна игра и демонстрации



SLACKLINE ZONE



31.08.2017 - четвъртък



18:00 - 21:00 - Обучения и демонстрации



1.09.2017 - петък



18:00 - 21:00 - Обучения и демонстрации



2.09.2017 - събота



18:00 - 21:00 - Обучения и демонстрации



3.09.2017 - неделя



18:00 - 21:00 - Обучения и демонстрации



YOGA PLACE



31.08.2017 - четвъртък



18:00 - 19:00 - Забавна йога за младежи



1.09.2017 - петък



18:00 - 19:00 - Забавна йога за младежи



2.09.2017 - събота



18:00 - 19:00 - Забавна йога за младежи



3.09.2017 - неделя



18:00 - 19:00 - Забавна йога за младежи



SKATE & BLADE PARK



31.08.2017 - четвъртък



19:00 - 21:00 - LONGBOARD Contest - състезание по лонгборд



1.09.2017 - петък



10:00 - 17:00 - Свободно каране скейт, блейд, BMX, кънки



17:00 - 18:00 - Загрявка за скейт състезание



18:00 - 20:00 - SKATE JAM - Състезание по скейтборд



21:00 - Награждаване



2.09.2017 - събота



10:00 - 17:00 - Свободно каране скейт, блейд, BMX, кънки



16:00 - 20:00 - Работилница по кънки и ролери с инструктори на TEMPISH



17:00 - 18:00 - Загрявка за блейд състезание



18:00 - 20:00 - BLADE JAM - Състезание по блейд



21:00 - Награждаване



3.09.2017 - неделя



10:00 - 18:00 - Свободно каране на скейт, блейд, BMX, кънки. Безплатни уроци, демонстрации.



DJ BASS STATION - подвижна DJ бус платформа



1.09.2017 - петък



17:00 - 19:00 - DJ WORKSHOP с участието на ALTERNATIVE MOVEMENT



19:00 - 23:00 - ALTERNATIVE MOVEMENT Party feat:



THE DARK ONE [ breakbeat / drum and bass ]



DEFRAGLER [ drum and bass ]



SML AS FREAKUIENCE [ hardcore / industrial ]



PILITRONCORE [hardcore / darkcore ]



EYETRO [ drum and bass / neurofunk ]



CHODA [ drum and bass / neurofunk ]



2.09.2017 - събота



17:00 - 19:00 - DJ WORKSHOP с участието на MIRIZMA



19:00 - 23:00 - MIRIZMA Party



Маршрутът на DJ BASS STATION ще бъде обявен съвсем скоро.



ТВОРЧЕСКА ЗОНА/ РАБОТИЛНИЦИ



Музикална работилница "ROCK SCHOOL"



1.09.2017 - петък



16:00 - 19:00 - Музикална работилница за напреднали и начинаещи



2.09.2017 - събота



16:00 - 19:00 - Музикална работилница за напреднали и начинаещи



ANIME & MANGA TENT



1.09.2017 - петък



16:00-18:00 - Темари



18:00-20:00 - Кири-е



2.09.2017 - събота



11:00 - 12:00 - Оригами



12:00 - 13:00 - Оригами



13:00 - 15:00 - Манга



15:00 - 16:00 - Калиграфия



16:00 - 17:00 - Калиграфия



17:00 - 20:00 - Кири-е



3.09.2017 - неделя



11:00 - 12:00 - Калиграфия



12:00 - 13:00 - Калиграфия



13:00 - 16:00 - Кири-е



16:00 - 17:00 - Японски език



17:00 - 18:00 - Японски език



18:00 - 19:00 - Оригами



19:00 - 20:00 - Оригами



3D PRINTing студио



2.09.2017 - събота



15:00 - 21:00 - Изработка на прототипи, демонстрации и обучения



3.09.2017 - неделя



15:00 - 21:00 - Изработка на прототипи, демонстрации и обучения



PTPI The Dolphins



1.09.2017 - петък



16:00 - 19:00 - Творчески игри



2.09.2017 - събота



16:00 - 19:00 - Творчески игри



РАБОТИЛНИЦА ПО РОБОТИКА



31.08.2017 - четвъртък



16:00 - 20:00 - Работилница по роботика за деца и младежи



1.09.2017 - петък



16:00 - 20:00 - Работилница по роботика за деца и младежи



2.09.2017 - събота



16:00 - 20:00 - Работилница по роботика за деца и младежи



3.09.2017 - неделя



16:00 - 20:00 - Работилница по роботика за деца и младежи



CHARACTER WORKHOP



3.09.2017 - неделя



11:00 - 14:00 - Конкурс за създаване на най-оригинален образ на FUN CITY+ CHARACTER с участието на Калоян Илиев - KOKIMOTO



GRAFFITI & STREET ART ZONE



2.09.2017 - събота



11:00 - 19:00 - Графити и стрийт арт демонстрация с участието на MOUSE, STERN, GLOW и др.



3.09.2017 - неделя



11:00 - 19:00 - Графити и стрийт арт демонстрация с участието на MOUSE, STERN, GLOW и др.



STREET CIRCUS & MAGIC CORNER



1.09.2017 - петък



18:00 - 19:00 - "Поко Льоко" - цирково представление



2.09.2017 - събота



16:00 - 18:00 - Циркова работилница с участие на публиката



18:00 - 19:00 - "Поко Льоко" - цирково представление



3.09.2017 - неделя



16:00 - 18:00 - Циркова работилница с участие на публиката



18:00 - 20:00 - Street Magic show - работилница за фокуси и трикове



GAME ZONE



31.08.2017 - четвъртък



12:00 - 23:00 - Свободни игри - джаги, дартс, шах, табла



1.09.2017 -петък



12:00 - 23:00 - Свободни игри - джаги, дартс, шах, табла



17:00 - 23:00 - Конзолни игри - свободна игра и турнир



2.09.2017 - събота



12:00 - 23:00 - Свободни игри - джаги, дартс, шах, табла



17:00 - 23:00 - Конзолни игри - свободна игра и турнир



3.09.2017 - неделя



12:00 - 23:00 - Свободни игри - джаги, дартс, шах, табла



17:00 - 23:00 - Конзолни игри - свободна игра и турнир