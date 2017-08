Виртуоз на хармониката ще свири за варненци

© На 31 август виртуозът на хармониката Рене Гизен ще свири пред варненска публика заедно с елитната Руска камерна филхармония Санкт Петербург. На сцената на Фестивален и конгресен център ще чуем култови музикални теми от света на киното в аранжименти за оркестър. Поводът за концерта е юбилейното издание на фестивала "Любовта е лудост", за който диригентът Юрий Гилбо ще представи репертоар от класика и филмова музика в оригинална тематична селекция. През 1968г. Рене Гизен е поканен в звукозаписно студио в Мюнхен. Задачата е да направи импровизация върху дадена тема с хармониката си. Той изпълнява своите интерпретации в рамките на 45 минути и записва няколко варианта на мелодията. Месеци по-късно Гизен е изненадан от популярността на тази музикална фраза: "Play Me The Song of Death". Изненадващо разбира, че всъщност в онова студио е работил за самия Енио Мориконе - един от най-известните композитори на филмова музика за всички времена.



Извън студийните записи Гизен често свири като солист със световно известни оркестри - от Берлинската филхармония, Баварския радиосимфоничен оркестър и Франкфуртската опера до Луизианската филхармония Нови Орлеан и др. За голямата сцена го открива Рафаел Кубелик , по чийто съвет е изучавал класически кларинет, както и композиция и дирижиране в Университета по музика и театър в Мюнхен.



Чрез своята аура и виталност Рене Гизен във всички стилове се чувства удома. Доказателство за това е сътрудничеството му с различни музиканти като: Димитри Тьомкин, Мартин Ботчер, Дейвид Шалон. Фактът, че Сесилия Родриго, дъщеря на великия испански композитор Хоакин Родриго, го кани да дирижира "Алдес де Еспаня" - Рапсодия за Хармоника и оркестър на световната си премиера, показва неговата висока класа в света на музиката.

Гизен е известен и като композитор. Пише концерт за флейта - "Птицата", Концерт за три кларинета и оркестър, симфонична поема за голям оркестър, концерт за цигулка "Концерт на Джени", рапсодия за кларинет и струнен оркестър "Мандрагора" и др.



И още... Когато става дума за събиране на големи човешки маси около малкия инструмент хармоника, Рене Гизен е правилният човек. Той е магнитът, който мотивира 1200 души да свирят с него "Одата на радостта" и така поставят рекорд за най-голям оркестър в света. И това не е крайната цел. Рене планира събиране на 1600 души и събитието вече е насрочено.



Рене е не само модератор на събития, но и възпитател - един от най-големите мултипликатори на инструмента изобщо. Разработва системата Happy Harmonica, която позволява на почти всеки начинаещ да свири първата си песен само след пет минути и така прави хармониката лесно достъпна за всеки.



Днес той живее в Майерхофен, Австрия, но само след няколко дни ще бъде във Варна и за първи път в България.



На сцената заедно с Руска камерна филхармония Санкт Петербург ще чуем и солистите Майкъл Гершуин - цигулка и Роман Купершмид - кларинет.



Билетите са в продажба на касата на ФКЦ-Варна и онлайн на сайта fccvarna.bg.