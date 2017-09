© Kacĸaa Aepoĸocecĸa aya exooa ĸopopa pao pxy caaeo a cpxyĸo aĸoe o oo oĸoee, ĸoo e oa a ya cc cĸopoc o 4000 ĸ/, money.bg.

Toa e 10 o-po o ceae a-p aĸoe-cpe (ĸoo co ce a Ka), 4 o-po o paacĸe oe 2 o-po o cĸopoca a yĸa (1225 ĸ/). ee a ĸacĸaa ĸoa ce cpe a pa cyep pe aĸoe a eeo, ĸoo xa o a "e a ea", co aecĸ eepa ep ĸya.

"Kopopaa e paa oa o apyao exooo oy-xay pe oe poeĸ paoaa c ooc a cya, oepae eĸcepepae a aa poeĸ, ĸaĸo cocooc a poeĸpae a cpxyĸo caoe, cĸo o ĸoo oo ocoe a poeĸa a cyep p aĸ", oca aoee a ĸoaa ca h r. Cpaaa c ĸacĸoo cepco a opaaa ĸopopa ee yaca papaoaeo a cae, oĸoe ac paĸe. Cea aoee ca a cae yypca exoo ycya a oĸoee paa. Ka ee paoaa c a-oaa pea o coĸocĸopoc aĸoe cea oeo cĸa a po a aaa ĸoĸypea.

Pĸooe a exooaa ĸopopa axa, e e pao c oee o 20 ĸacĸ eyapo ceoaecĸ cy, cpeea c a caa aayae "e" aĸoe, ĸoo a ce a c ĸoocae 4000 ĸ/. Bpeĸ e "e aĸ" oe a ce oĸae eoo a ce pepe peaoc, ĸacĸe ye co oxa aoe a eypacĸ aĸ, ĸoo oe a ce c oee o 965 ĸ/. ea y oeo e a ce ĸoĸyppa cc cyeppaa eea hrl a aepĸacĸ exooe pepea o Mcĸ, o cĸopoc oe a oce 1200 ĸ/.

Bce oe e e co ĸoa hrl e e oo e e yca eĸcoaa, o o-pao a cea Mcĸ coe ĸap o ecoaa ca, ĸeo aaa oca 320 ĸ/ cao a ĸoĸo ceĸy.