Êúðâàâ åêøúí âúâ Âàðíà: Îçâåðÿëî ìîìè÷å íàïàäíà ñ íîæ ÷åòèðèìà!

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Ìëàäàòà æåíà å èçëÿçëà îò æèëèùåí áëîê â áëèçîñò äî Ðèìñêè òåðìè è ñïîðåä î÷åâèäöè å êðåùÿëà "Ëóöèôåð". Äðàìàòà ñå ðàçèãðàëà íà óë. "Õàí Êðóì", êîÿòî å â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî äèðåêöèÿòà íà ïîëèöèÿòà â ìîðñêèÿ ãðàä. Ñèãíàë å ïîäàäåí â 19.40 ÷àñà. Ïî íåïîòâúðäåíà èíôîðìàöèÿ ìîìè÷åòî å áèëî äðîãèðàíî è ïúðâîíà÷àëíî å íàëåòÿëî íà æåíà ñ íîæà.
Ïðè îïèò äà îçàïòÿò áóéíàòà äåâîéêà ñà ïîñòðàäàëè ÷åòèðèìà ìúæå, êàòî åäèí îò òÿõ ïî-òåæêî è å íàñòàíåí â áîëíèöà ñ ïðåðÿçàíî ñóõîæèëèå íà ðúêàòà.
Ñëåä ïðèñòèãàíåòî íà ïîëèöèÿòà ìëàäàòà æåíà å áèëà îòâåäåíà â ñïåöèàëèçèðàíî çàâåäåíèå. Ïðîäúëæàâà ðàáîòàòà ïî èçÿñíÿâàíå íà ñëó÷àÿ, äîïúëíèõà îò ïðåñöåíòúðà íà ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà.
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