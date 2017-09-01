Êúðâàâ åêøúí âúâ Âàðíà: Îçâåðÿëî ìîìè÷å íàïàäíà ñ íîæ ÷åòèðèìà!

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 10:05 / 14.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ìëàäàòà æåíà å èçëÿçëà îò æèëèùåí áëîê â áëèçîñò äî Ðèìñêè òåðìè è ñïîðåä î÷åâèäöè å êðåùÿëà "Ëóöèôåð". Äðàìàòà ñå ðàçèãðàëà íà óë. "Õàí Êðóì", êîÿòî å â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî äèðåêöèÿòà íà ïîëèöèÿòà â ìîðñêèÿ ãðàä. Ñèãíàë å ïîäàäåí â 19.40 ÷àñà. Ïî íåïîòâúðäåíà èíôîðìàöèÿ ìîìè÷åòî å áèëî äðîãèðàíî è ïúðâîíà÷àëíî å íàëåòÿëî íà æåíà ñ íîæà. 

Ïðè îïèò äà îçàïòÿò áóéíàòà äåâîéêà ñà ïîñòðàäàëè ÷åòèðèìà ìúæå, êàòî åäèí îò òÿõ ïî-òåæêî è å íàñòàíåí â áîëíèöà ñ ïðåðÿçàíî ñóõîæèëèå íà ðúêàòà. 

Ñëåä ïðèñòèãàíåòî íà ïîëèöèÿòà ìëàäàòà æåíà å áèëà îòâåäåíà â ñïåöèàëèçèðàíî çàâåäåíèå. Ïðîäúëæàâà ðàáîòàòà ïî èçÿñíÿâàíå íà ñëó÷àÿ, äîïúëíèõà îò ïðåñöåíòúðà íà ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà.  

 









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