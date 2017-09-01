Âèæòå êàêâà òàêñà âúâåäîõà â êðú÷ìà íà áðåãà íà ÿçîâèð "Êúðäæàëè“

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 13:50 / 24.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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"Ïî÷òè âèíàãè îñòàâÿì áàêøèø íà ñåðâèòüîðà. Êîëêîòî ïî-äîáúð å â òîâà, êîåòî ïðàâè, òîëêîâà ïîâå÷å ìó äàâàì. Íåäîóìÿâàì îáà÷å çàùî íÿêîè ðåñòîðàíòüîðè èñêàò äà ïðèáèðàì ïðîöåíò è îò çàðàáîòåíîòî îò ñåðâèòüîðèòå.

Åäâà ëè èì äàâàò ïî 2 000 ëåâà çàïëàòà, ÷å äà èì ðåæàò êëèåíòñêèòå äàðîâå. Áÿõ â ðèáåí ðåñòîðàíò íà áðåãà íà ÿçîâèð "Êúðäæàëè", ïîä ñåëî Åí÷åö.

Ïðåäñòàâÿì âè êàñîâàòà áåëåæêà. Ñòàíà ìè èíòåðåñíà îíàçè ÷àñò, êîÿòî ñúì âè çàãðàäèë. 5 ïðîöåíòà! Ïîïèòàõ ñåðâèòüîðà êàêâî å òîâà.

Òîé ìè ïðàòè æåíà, êîÿòî ñå ïðåäñòàâè çà øåôêà. Òÿ ìè êàçà, ÷å òàçè òàêñà çà ñåðâèç íå å çàäúëæèòåëíà. Äîáðå, êàòî íå å çàäúëæèòåëíà, çàùî å âïèñàíà â êàñîâèÿ áîí?", ïèøå âúçìóòåí êúðäæàëèåö,









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Àìàí îò àë÷íîñò è ïðîñòîòèÿ! ðŸ˜  Íå å çàäúëæèòåëíà, à å âïèñàíà â êàñîâèÿ áîí! È íàêðàÿ íà äåíÿ ùå èçâàäÿò ëè îò êàñàòà 5% çà äà ðàçäàäàò íà ñåðâèòüîðèòå áàêøèø?! ßäåö! Íàãëåöè, êðàäÿùè îò ïåðñîíàëà ñè!
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