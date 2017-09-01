Âèæòå êàêâà òàêñà âúâåäîõà â êðú÷ìà íà áðåãà íà ÿçîâèð "Êúðäæàëè“

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Åäâà ëè èì äàâàò ïî 2 000 ëåâà çàïëàòà, ÷å äà èì ðåæàò êëèåíòñêèòå äàðîâå. Áÿõ â ðèáåí ðåñòîðàíò íà áðåãà íà ÿçîâèð "Êúðäæàëè", ïîä ñåëî Åí÷åö.
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