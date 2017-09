Млади архитекти ще творят във Варна за общественото благо

© Участие в предстоящия Младежки архитектурен пленер "Хвани се в Таляна", са потвърдили архитекти от Варна, страната и северната ни съседка. Архитектите ще пристигнат в града на 27 септември и още в първия ден от престоя си ще направят опознавателна обиколка на кв. Таляна.



Организаторите, Камарата на архитектите в България - Регионална колегия Варна и Съюз на архитектите в България - Дружество Варна, планират обиколката да се извърши във взаимодействие с два други проекта също финансирани от Варна ЕМС 2017 - "Загадките на Варна" и "In love with Varna". Архитектите ще тръгнат по следите, които водят до загадки в Таляна, заедно с арх. Максим Недков - идеолог на проекта. След като обиколката им приключи ще се озоват на сцена "Кофража", където арх. Александра Бабунска ще ги очаква с вече популярната настолна игра "In love with Varna", с помощта на която, под формата на "мозъчен тръст", ще извлече от участниците първоначалните идеи и предложения за работа по поставените в пленера задания.



Организаторите припомнят, че "Хвани се в Таляна" ще се проведе в периода от 27 септември до 3 октомври 2017 г., като целта на пленера е архитекти да изработят стратегии за развитие на кв. Таляна. Стратегиите ще бъдат журирани и най-приложимата, по предварително определени критерии, ще бъде представена на обществеността.



За екипът изработил отличената концепция е предвидена парична награда от 2000 лв, която ще бъде връчена на официално награждаване на 2 октомври Ден на Архитектурата от 19,30 ч.



Всички основни събития в програмата на пленера ще се провеждат в Юнашки салон, а всички съпътстващи на сцена "Кофража" (при мрачно и дъждовно време в Дом на архитекта).