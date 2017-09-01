Áîé ñëåä ñêàíäàë ïðåä çàâåäåíèå âúâ Âàðíà! Ïîëèöèÿòà áúðçî ñïèïà âèíîâíèêà

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 12:06 / 28.09.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Íà 25.09., îêîëî 22:00 ÷. å ñúîáùåíî, ÷å ïðåä çàâåäåíèå íà óë. "Ìèõàèë Êîëîíè" âúâ Âàðíà å âúçíèêíàë ñêàíäàë, ïðè êîéòî íåèçâåñòíî ëèöå å íàíåñëî óäàðè â îáëàñòòà íà ëèöåòî íà 19-ãîäèøåí ìëàäåæ îò Âàðíà, ñ êîåòî ìó å ïðè÷èíåíà ëåêà òåëåñíà ïîâðåäà. Ñëåä ñêàíäàëà ìúæúò ñå îòòåãëèë îò ìÿñòîòî â íåèçâåñòíà ïîñîêà. 

Ñëåä ïðîâåäåíè áúðçè îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè äåéñòâèÿ, îêîëî 23:30 ÷. íà óë. "Äåâíÿ" âúâ Âàðíà, å óñòàíîâåí è çàäúðæàí èçâúðøèòåëÿ íà äåÿíèåòî - Þ. Þ., íà 23 ã., îñúæäàí, îò ñ. Ïàðòèçàíè, îáù. Äúëãîïîë. Ëèöåòî å óïðàâëÿâàëî ë.à. "Ìåðöåäåñ". Ïðè èçâúðøåíàòà ïîëèöåéñêà ïðîâåðêà å óñòàíîâåíî, ÷å Þ. Þ. óïðàâëÿâà ÌÏÑ áåç ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ, â ñðîêà íà íàëîæåíî ìó àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå çà ñúùîòî íàðóøåíèå, à ðåãèñòðàöèîííèòå òàáåëè íà óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî ë.à. "Ìåðöåäåñ" ñà èçäàäåíè çà äðóãî ÌÏÑ. 

Ëèöåòî å çàäúðæàíî çà ñðîê äî 24 ÷., çà óñòàíîâåíèòå äåÿíèÿ - õóëèãàíñòâî ñ ïðè÷èíåíàòà ëåêà òåëåñíà ïîâðåäà, óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ áåç ÑÓÌÏÑ è óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ ñ ïîñòàâåíè ðåãèñòðàöèîííè òàáåëè, èçäàäåíè çà äðóãî ÌÏÑ å çàâåäåíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, ñëåä îòïàäàíåòî íà îñíîâàíèåòî çà çàäúðæàíå å îñâîáîäåí.








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