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|Áîé ñëåä ñêàíäàë ïðåä çàâåäåíèå âúâ Âàðíà! Ïîëèöèÿòà áúðçî ñïèïà âèíîâíèêà
Ñëåä ïðîâåäåíè áúðçè îïåðàòèâíî-èçäèðâàòåëíè äåéñòâèÿ, îêîëî 23:30 ÷. íà óë. "Äåâíÿ" âúâ Âàðíà, å óñòàíîâåí è çàäúðæàí èçâúðøèòåëÿ íà äåÿíèåòî - Þ. Þ., íà 23 ã., îñúæäàí, îò ñ. Ïàðòèçàíè, îáù. Äúëãîïîë. Ëèöåòî å óïðàâëÿâàëî ë.à. "Ìåðöåäåñ". Ïðè èçâúðøåíàòà ïîëèöåéñêà ïðîâåðêà å óñòàíîâåíî, ÷å Þ. Þ. óïðàâëÿâà ÌÏÑ áåç ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ, â ñðîêà íà íàëîæåíî ìó àäìèíèñòðàòèâíî íàêàçàíèå çà ñúùîòî íàðóøåíèå, à ðåãèñòðàöèîííèòå òàáåëè íà óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî ë.à. "Ìåðöåäåñ" ñà èçäàäåíè çà äðóãî ÌÏÑ.
Ëèöåòî å çàäúðæàíî çà ñðîê äî 24 ÷., çà óñòàíîâåíèòå äåÿíèÿ - õóëèãàíñòâî ñ ïðè÷èíåíàòà ëåêà òåëåñíà ïîâðåäà, óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ áåç ÑÓÌÏÑ è óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ ñ ïîñòàâåíè ðåãèñòðàöèîííè òàáåëè, èçäàäåíè çà äðóãî ÌÏÑ å çàâåäåíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, ñëåä îòïàäàíåòî íà îñíîâàíèåòî çà çàäúðæàíå å îñâîáîäåí.
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