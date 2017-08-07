Çàìåíÿò ñâåòîôàðèòå ñ êðúãîâè êðúñòîâèùà ïî íîâèÿ áóë. "Ëåâñêè"

Êàêòî âå÷å ñúîáùèõìå, ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ðàçøèðÿâàíå ñ äâå ïëàòíà ïî òðè ëåíòè, è ñ äâå ëîêàëíè ïëàòíà ñ ïî äâå ëåíòè íà áóëåâàðä "Ëåâñêè" - îò óë. "Ïîäâèñ" äî óë. "Äåâíÿ".
"Ñ ðåàëèçèðàíåòî íà òåçè èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè òðàôèêúò, êîéòî â ìîìåíòà âëèçà îò àâòîìàãèñòðàëà "Õåìóñ" êúì öåíòúðà íà ãðàäà, âå÷å ùå áúäå èçâåæäàí ïî áóë. "Âàñèë Ëåâñêè, êîéòî ùå ìèíàâà ïîä áóëåâàðäèòå "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê", "Ñëèâíèöà", "Öàð Îñâîáîäèòåë". Ùå ñå îñèãóðè è áúðçà âðúçêà ñ êðàéåçåðíèÿ ïúò. Îò äðóãà ñòðàíà, ïðîäúëæåíèåòî íà áóë. "Ñëèâíèöà" äî áóë. "Àòàíàñ Ìîñêîâ" è îòòàì êà÷âàíåòî íà ÀÌ "Õåìóñ" ùå ñòàíå äóáëèðàùà âðúçêà íà áóë. "Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê" è ñúùî ùå ñïîìîãíå çà îáëåê÷àâàíå íà äâèæåíèåòî â ãðàäà", êàçà ïðåäè âðåìå êìåòúò Èâàí Ïîðòíèõ.
"Òîçè áóëåâàðä ùå ñå ïðåâúðíå â îñíîâåí òðàíñïîðòåí ãðúáíàê íà Âàðíà. Èñêàì åäèí äåí äà ñå ãîðäåÿ, ÷å ñúì èçäàë ðàçðåøèòåëíîòî çà ñòðîåæ íà òîçè áóëåâàðä, íî íÿìà äà ìîãà äà ñè ïðîñòÿ, àêî íå ãî íàïðàâèì ïî ïðàâèëíèÿ íà÷èí", êàçà äíåñ ãëàâíèÿò àðõèòåêò íà Îáùèíà Âàðíà Âèêòîð Áóçåâ.
Ïðîåêòúò, êîéòî å íà òåõíè÷åñêà ôàçà, áå ïðåäñòàâåí ïðåä ñïåöèàëèñòè îò èíæ. Íåäÿëêî Èâàíîâ îò ïðîåêòàíòñêîòî áþðî, êîåòî ðàáîòè ïî íîâèÿò áóëåâàðä.
Òîé ðàçÿñíè, ÷å îùå ïðåç 2007 ã. å ñêëþ÷åí äîãîâîð çà ïðîåêòèðàíåòî íà áóë. "Ëåâñêè". Â ïúðâîíà÷àëíèÿ âàðèàíò íà âñè÷êè îñíîâíè êðúñòîâèùà áèëî ïðåäâèäåíî ñâåòîôàðíî ðåãóëèðàíå.
Ñëåä 2010 ã. ñ âëèçàíåòî â ñèëà íà åâðîíîðìèòå ñå íàëîæèëî ïðîåêòà äà áúäå îñíîâíî ïðåðàáîòåí.
Èíæ. Èâàíîâ îáÿñíè, ÷å öåëèÿò áóëåâàðä ùå å îïàñàí îò êîíñòðóêöèè è ïîäïîðíè ñòåíè. Ùå èìà 6 ìîñòîâè ñúîðúæåíèÿ, êàòî â ñðåäàòà ùå îñòàíå îòâîäíèòåëíèÿ êàíàë. Çàñåãà îáà÷å áóëåâàðäà ñâúðøâà â "íèùîòî", êàêòî ñå èçðàçè èíæ. Èâàíîâ. Òîâà å òàêà, çàùîòî âñå îùå íå å âçåòî ðåøåíèå êàê ùå áúäå ñâúðçàíî íîâîòî òðàñå ñ óë. "Ã.Ïåÿ÷åâè÷", êîÿòî ñå ÿâÿâà â åäèíèÿ ìó êðàé.
Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ïî äâå ðàìïè ñ øèðèíà 6 ìåòðà, êîèòî ùå èãðàÿò ðîëÿòà íà îáñëóæâàùè ïëàòíà è ìåæäó òÿõ è îñíîâíèÿ áóëåâàðä ùå èìà ïîäïîðíè ñòåíè.
Áóë. "Ëåâñêè" ùå ìèíàâà òðàíçèòíî, à ìàëêèòå óëè÷êè ùå ñå âêëþ÷âàò â îáñëóæâàùèòå ïëàòíà.
Íà áóë. "Âë. Âàðíåí÷èê" ùå ñå èçãðàäè íîâî êðúãîâî êðúñòîâèùå, êîåòî ùå å ïî-ñêîðî åëèïñà. Ìåæäó íåãî è áóë. "Ñëèâíèöà" ùå èìà äâå ðàìïè çà ñëèçàíå è êà÷âàíå, ùå èìà çîíè íà ïðåïëèòàíå, êîèòî ùå ñà äâóñòðàííè.
Äâå ðàìïè ùå èìà è íà áóë. "Öàð Îñâîáîäèòåë" çà êà÷âàíå êúì óë. "Ïðèëåï", êîÿòî ìèíàâà íà ãîðíî íèâî íàä áóë. "Ëåâñêè".
Ïîñëåäíà å âðúçêàòà ñúñ ñòàðàòà ÷àñò íà áóëåâàðäà, êúäåòî ùÿëî äà èìà "òóðáî" êðúãîâî êðúñòîâèùå. Òàì ðåøåíèåòî ñúùî ùÿëî äà áúäå ñ ïî äâå ëåíòè çà êà÷âàíå è ñëèçàíå, êîåòî ùÿëî òîòàëíî äà ðåøè ïðîáëåìà ñúñ çàäðúñòâàíèÿòà.
Ñòàíà ÿñíî îùå, ÷å ñå îáìèñëÿ èçïîëçâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿ îò ñúâñåì íîâè òåõíîëîãèè êàòî ñòúêëîïëàñòè çà òðîòîàðíèòå êîíçîëè. Òå áèëè íå ñàìî ïî-åôåêòíè âèçóàëíî, íî è ïî-óñòîé÷èâè.
Òúé êàòî ïî öÿëîòî ïðîòåæåíèå íà áóëåâàðäà ùå ñå ïîëó÷àò äúëãè áåòîíîâè ñòåíè, èíæ. Èâàíîâ êàçà, ÷å å æåëàòåëíî òå äà áúäàò äåêîðèðàíè ïî íÿêàêúâ íà÷èí ñ ðàçëè÷íè åëåìåíòè îò åäèí äî äðóã ó÷àñòúê. Ñïîðåä íåãî íÿìàëî äà èìà òåðèòîðèÿ çà îçåëåíÿâàíå, çàòîâà òîâà ùÿëî äà ðåøè îò åñòåòè÷íà ãëåäíà òî÷êà íåùàòà.
Òîé îáÿñíè, ÷å â åêèïúò, êîéòî ðàçðàáîòâà ïðîåêòà ó÷àñòâàò ïúòíè ñïåöèàëèñòè, åë. è ÂèÊ åêñïåðòè, ïúòíè êîíñòðóêòîðè, àðõèòåêòè, èíæåíåðè è ãåîëîçè.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïðè èäâàíåòî ñè âúâ Âàðíà ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ îáåùà äúðæàâàòà äà îñèãóðè 75 ìëí.ëâ. çà äâå ãîäèíè çà èçãðàæäàíåòî íà ñúîðúæåíèåòî.