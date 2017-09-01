Èçðàåëñêè òóðèñòè øîêèðàíè îò ïðîäàæáàòà íà íàöèñòêè ñóâåíèðè â Ñëúí÷åâ áðÿã

Âñå ïîâå÷å òóðèñòè ïîñåùàâàò âñÿêà ãîäèíà áúëãàðñêèÿ êóðîðò Ñëúí÷åâ áðÿã, êîéòî âå÷å çàñåí÷è èñïàíñêèÿ Ìàãàëóô, ïèøå Äåéëè ñòàð.
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Íî íÿêîè òóðèñòè ñå îêàçâàò äîñòà øîêèðàíè äà âèäÿò íàâñÿêúäå ïî óëèöèòå ñóâåíèðè ñ íàöèñòêî ñúäúðæàíèå. Ñúîáùàâàíî å çà òåíèñêè ñ íàäïèñ "Àäîëô Õèòëåð" è ëèêà íà Ôþðåðà.
Ïîðåäíèÿò ñêàíäàë ñ íàöèñòêèòå ñèìâîëè â áúëãàðñêè êóðîðòè áå ïîäõâàíàò îò èçðàåëñêè òóðèñò, êîéòî ñå ñâúðçàë ñ áúëãàðñêèÿ ïîñëàíèê ïðè çàâðúùàíåòî ñè è ìó ïîêàçàë çàêóïåíèòå îòòàì îòâàðà÷êè, ìàãíèòè, ìå÷îâå è âåðèãè ñúñ ñâàñòèêè. Èìàëî ñúùî òàêà è êàíè÷êè ñ ïîðòðåòè íà Õèòëåð. Áúëãàðñêèòå âëàñòè â ìîìåíòà ñà ñå çàåëè äà ðàçðåøàò ñëó÷àÿ ñ íàöèñòêèòå ñèìâîëè â êóðîðòèòå, ïèøå Äåéëè ñòàð.
Çàì. âúíøíèÿò ìèíèñòúð Ãåîðãè Ãåîðãèåâ êàçâà: "Íèå ïðåñëåäâàìå âñÿêàêâè ïðîÿâè íà ðàñèçúì, ðåëèãèîçíà è åòíè÷åñêà íåòîëåðàíòíîñò, âêëþ÷èòåëíî àíòèñåìèòèçúì. Ñàìîòî ñúùåñòâóâàíå íà ïîäîáíè ñóâåíèðè ïîäêîïàâà àâòîðèòåòà íà Áúëãàðèÿ è ðàçâàëÿ èíà÷å ïîçèòèâíèÿ é èìèäæ ñðåä ÷óæäåíöèòå, êîèòî ÿ èçáèðàò çà ñâîÿ ïî÷èâêà."
Ñëúí÷åâ áðÿã îòäàâíà çàäìèíà Ìàãàëóô êàòî äåñòèíàöèÿ íîìåð åäíî çà áðèòàíöèòå, ïèøå àíãëèéñêèÿò òàáëîèä è íàïîìíÿ, ÷å åäíà ãîëÿìà áèðà òàì ñòðóâà 80 ïåíñà.