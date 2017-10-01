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|Åäíà îò íàé-ñêúïèòå ÿõòè â ñâåòà àêîñòèðà âúâ Âàðíà, ñòðóâà 17 ìëí. åâðî
ßõòàòà å ñ äúëæèíà 34 ìåòðà è ïðèåìà äî îñåì ãîñòè ñ åêèïàæà, ÷ëåí íà êîéòî íà ÷èñò ðóñêè åçèê çàÿâè, ÷å ñíèìàíåòî é å çàáðàíåíî. Ïîñòðîåíà å ïî ïîðú÷êà èçöÿëî íà êëèåíòà èìà áàñåéí, íÿêîëêî ñïàëíè, áàíè, ëóêñîçåí ñàëîí çà ãîñòè. ßõòàòà ïëàâà ïîä Ìàëòèéñêè ôëàã è å àêîñòèðàëà íà Âàðíåíñêîòî ïðèñòàíèùå. Îöåíÿâàò ÿ íà îêîëî 17 ìèëèîíà åâðî è ñå ïðåäïîëàãà, ÷å å åäèíñòâåíà â ñâåòà è íÿìà èíôîðìàöèÿ, êîé å ñîáñòâåíèêúò.
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