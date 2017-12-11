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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:03 / 11.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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âèæ ãàëåðèÿòà
Âàðíà ùå ïîñðåùíå íîâàòà 2018 ã. ñúñ ñòàðàòà ñè êîëåäíà óêðàñà íà ïëîùàä "Íåçàâèñèìîñò", âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg.

Ñíåæàíêà è Äÿäî Êîëåäà, åëåí÷åòàòà ñ êàëÿñêàòà, ñâåùè÷êè è ñíåæåí ÷îâåê, ñâåòåùè äúðâåòà, ùå ñà ÷àñò îò ïðàçíè÷íàòà õóáîñò íà ïëîùàäà è òàçè ãîäèíà. Íîâèÿò åëåìåíò å ñâåòåùà êîíñòðóêöèÿ ïîä ôîðìàòà íà ïîäàðúê, êîÿòî å ïîñòàâåíà â ñðåäàòà íà ïîêðèòèÿ øàäðàâàí.

Âúïðåêè ñòàðàòà ñè ïðàçíè÷íà ïðåìÿíà, îáà÷å, ìîðñêàòà ñòîëèöà å âñå òàêà êðàñèâà. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å îêîëî 1900 òåìàòè÷íè åëåìåíòà - ñâåùè, êàìáàíêè, åëõè÷êè, ñíåæèíêè, çâåçäè÷êè, êàêòî è 50 000 ìåòðà ñâåòåùè ãèðëÿíäè ùå ãðåéíàò ïî óëèöèòå íà Âàðíà. 

Ñâåòåùèòå åëåìåíòè ñà ðàçïîëîæåíè ïî áóëåâàðäèòå "Ìàðèÿ Ëóèçà", "Âë. Âàðíåí÷èê", "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê", "Ñëèâíèöà", " Õð. Áîòåâ", "Õð. Ñìèðíåíñêè", "Êíÿç Áîðèñ ²", óë. "Ãåí. Êîëåâ", íà ïëîùàä "Íåçàâèñèìîñò", ïë."Ñúåäèíåíèå" è ãðàäèíêàòà äî Èêîíîìè÷åñêèÿ òåõíèêóì. Óêðàñà ùå èìà è â ïåòòå ðàéîíà íà ãðàäà è â ñåëàòà. Ñâåòåùè ïàíà ñà ïîñòàâåíè íà ñãðàäèòå íà Äðàìàòè÷íèÿ òåàòúð, Âàðíåíñêèÿ îêðúæåí ñúä è Îáùèíà Âàðíà.

Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà Îáùèíà Âàðíà îáÿâè è êàìïàíèÿ çà íàé-êðàñèâà âúíøíà êîëåäíà óêðàñà íà îáùåñòâåíà èëè æèëèùíà ñãðàäà, ôàñàäè, òåðàñè, äâîðîâå, ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà, òúðãîâñêè ïîìåùåíèÿ. 

Âñè÷êè æåëàåùè äà ñå âêëþ÷àò â èíèöèàòèâàòà ìîãàò äà èçïðàùàò ñíèìêè íà óêðàñåíèòå îáåêòè ñ ÿñíî óêàçàíî ìåñòîíàõîæäåíèå íà èìåéë: varnaukrasi@gmail.com.

Êàäðèòå ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè â ñòðàíèöàòà "Äà óêðàñèì Âàðíà çà Êîëåäà" âúâ Ôåéñáóê, à àâòîðèòå, ñúáðàëè íàé-ìíîãî õàðåñâàíèÿ, ùå ïîëó÷àò íàãðàäè. Êàìïàíèÿòà ùå ïðîäúëæè äî 29-òè äåêåìâðè âêëþ÷èòåëíî.

Ìèíàëàòà ãîäèíà â êîíêóðñà ó÷àñòâàõà äåòñêè ãðàäèíè, Èêîíîìè÷åñêèÿò óíèâåðñèòåò, åçèêîâ öåíòúð, ðàáîòèëíè÷êà çà ñóâåíèðè è ñåìåéñòâà, êîèòî ïîêàçàõà óêðàñåíèòå ñè äîìîâå.




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Îëå ëå âñÿêàø âñè÷êè â êúùè ñè ïîäíîâÿâàòå Êîëåäíàòà óêðàñà ñ íîâà.ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Õàõàõ, àêî óêðàñàòà áåøå íîâà, ïàê ùåøå äà èìà ìðúíêàíå çàùî ñå äàâàò ëóäè ïàðè çà ãëóïîñòè...íÿìà óãîäèÿ ïðîñòî...Äåöàòà ñà äîâîëíè è ñå ðàäâàò - òîâà å íàé-âàæíîòî â ñëó÷àÿ ðŸ˜‰
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Æàëêà êàðòèíêà .... åëõàòà ïðåç äåíÿ , ïîðàäè ôàêòà , ÷å óêðàñàòà è å ñàìî ñâåòëèííà å ãðîçíà , íà ôîíà è òàçè ìðúñíà ñèâà óêðàñà. Õîðàòà , ïîðàäè ôàêòà , ÷å öåíòúðà å ðåèíîðàí îò 2 ãîäèíè , âå÷å íå ñëèçàò òàì , ñàìî ãëàðóñèòå ñå ìíîæàò è ñà ñòàíàëè îùå ïî íàõàëíè è ÷àêàò ñàìî íÿêîé äà ñè âçåìå íåùî çà ÿäåíå , ÷å äà ãî íàïàäíàò. Òúæíà êàðòèíêà çà Êîëåäà.
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Èìà è íîâè íåùà, îòèäåòå äà âèäèòå, ïðåäè äà ïëþåòå!
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