|Ïîñðåùàìå íîâàòà ãîäèíà ñúñ ñòàðàòà êîëåäíà óêðàñà âúâ Âàðíà
Âàðíà ùå ïîñðåùíå íîâàòà 2018 ã. ñúñ ñòàðàòà ñè êîëåäíà óêðàñà íà ïëîùàä "Íåçàâèñèìîñò", âèäÿ ðåïîðòåð íà Varna24.bg.
Ñíåæàíêà è Äÿäî Êîëåäà, åëåí÷åòàòà ñ êàëÿñêàòà, ñâåùè÷êè è ñíåæåí ÷îâåê, ñâåòåùè äúðâåòà, ùå ñà ÷àñò îò ïðàçíè÷íàòà õóáîñò íà ïëîùàäà è òàçè ãîäèíà. Íîâèÿò åëåìåíò å ñâåòåùà êîíñòðóêöèÿ ïîä ôîðìàòà íà ïîäàðúê, êîÿòî å ïîñòàâåíà â ñðåäàòà íà ïîêðèòèÿ øàäðàâàí.
Âúïðåêè ñòàðàòà ñè ïðàçíè÷íà ïðåìÿíà, îáà÷å, ìîðñêàòà ñòîëèöà å âñå òàêà êðàñèâà.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å îêîëî 1900 òåìàòè÷íè åëåìåíòà - ñâåùè, êàìáàíêè, åëõè÷êè, ñíåæèíêè, çâåçäè÷êè, êàêòî è 50 000 ìåòðà ñâåòåùè ãèðëÿíäè ùå ãðåéíàò ïî óëèöèòå íà Âàðíà.
Ñâåòåùèòå åëåìåíòè ñà ðàçïîëîæåíè ïî áóëåâàðäèòå "Ìàðèÿ Ëóèçà", "Âë. Âàðíåí÷èê", "Îñìè Ïðèìîðñêè ïîëê", "Ñëèâíèöà", " Õð. Áîòåâ", "Õð. Ñìèðíåíñêè", "Êíÿç Áîðèñ ²", óë. "Ãåí. Êîëåâ", íà ïëîùàä "Íåçàâèñèìîñò", ïë."Ñúåäèíåíèå" è ãðàäèíêàòà äî Èêîíîìè÷åñêèÿ òåõíèêóì. Óêðàñà ùå èìà è â ïåòòå ðàéîíà íà ãðàäà è â ñåëàòà. Ñâåòåùè ïàíà ñà ïîñòàâåíè íà ñãðàäèòå íà Äðàìàòè÷íèÿ òåàòúð, Âàðíåíñêèÿ îêðúæåí ñúä è Îáùèíà Âàðíà.
Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà Îáùèíà Âàðíà îáÿâè è êàìïàíèÿ çà íàé-êðàñèâà âúíøíà êîëåäíà óêðàñà íà îáùåñòâåíà èëè æèëèùíà ñãðàäà, ôàñàäè, òåðàñè, äâîðîâå, ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà, òúðãîâñêè ïîìåùåíèÿ.
Âñè÷êè æåëàåùè äà ñå âêëþ÷àò â èíèöèàòèâàòà ìîãàò äà èçïðàùàò ñíèìêè íà óêðàñåíèòå îáåêòè ñ ÿñíî óêàçàíî ìåñòîíàõîæäåíèå íà èìåéë: varnaukrasi@gmail.com.
Êàäðèòå ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè â ñòðàíèöàòà "Äà óêðàñèì Âàðíà çà Êîëåäà" âúâ Ôåéñáóê, à àâòîðèòå, ñúáðàëè íàé-ìíîãî õàðåñâàíèÿ, ùå ïîëó÷àò íàãðàäè. Êàìïàíèÿòà ùå ïðîäúëæè äî 29-òè äåêåìâðè âêëþ÷èòåëíî.
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