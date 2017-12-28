Ïðèëîæåíèå ðåøàâà çàäà÷è çà ñåêóíäè, ó÷èòåëè ñå âèäÿõà â ÷óäî!

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Èçòî÷íèê: â. "Ìàðèöà" 15:56 / 28.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ìîáèëíî ïðèëîæåíèå ðåøàâà çàäà÷èòå ïî ìàòåìàòèêà çà ñåêóíäè è å íà ïúò äà ñëîæè êðàé íà ñêúïèòå óðîöè ïî ìàòåìàòèêà. iOS è Windows Phone ïðèëîæåíèåòî èçïîëçâà êàìåðàòà íà ñìàðòôîíà, çà äà ñêàíèðà óðàâíåíèÿòà. PhotoMath ïîêàçâà ñòúïêà ïî ñòúïêà êàê íàé-ëåñíî ñå ðåøàâà óðàâíåíèåòî. Åäèíñòâåíèÿò ïðîáëåì å, ÷å îáÿñíåíèÿòà ñà íà àíãëèéñêè.

PhotoMath ìîæå äà ðåøàâà çàäà÷è ñ èçâàæäàíå, ñúáèðàíå, óìíîæåíèå, äåëåíèå, îáèêíîâåíè è äåñåòè÷íè äðîáè, êîðåí êâàäðàòåí è ëèíåéíè óðàâíåíèÿ, êàòî ñå ðàçðàáîòâàò è îùå âúçìîæíîñòè. Åêèïúò íà ïðèëîæåíèåòî ñìÿòà, ÷å òî òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà åäèíñòâåíî êàòî ïîìîùíèê ïî âðåìå íà ó÷åíå. Ó÷åíèöèòå îáà÷å ìàñîâî ãî èçïîëçâàò çà ðåøàâàíå íà çàäà÷èòå îò äîìàøíîòî è êîíòðîëíîòî.

Â íÿêîè ó÷èëèùà â Ïëîâäèâ çàðàäè íåãî ñå å ñòèãíàëî äîòàì, ÷å ó÷èòåëèòå ïî ìàòåìàòèêà äà ñúáèðàò òåëåôîíèòå íà ó÷åíèöèòå ïî âðåìå íà êîíòðîëíî. Ïðèëîæåíèåòî âå÷å ñå ñìÿòà è çà ðåâîëþöèîííî â ïðåïèñâàíåòî.

Íîâàòà óñëóãà èçïîëçâà êàìåðàòà íà òåëåôîíà, çà äà ñêàíèðà çàäà÷àòà, êîÿòî çàòðóäíÿâà ó÷åíèêà, äèðåêòíî îò ó÷åáíèêà. Íå å íóæíî äà ñå íàòèñêà íÿêàêúâ áóòîí, ïðîñòî çàäúðæàòå âèçüîðà íàä ñòðàíèöàòà è âèæäàòå êàê ïðèëîæåíèåòî íàìèðà íàé-áúðçîòî è ëåñíî ðåøåíèå, íàïðàâî ïðåä î÷èòå âè.

Ñàìî ñ íÿêîëêî êëèêâàíèÿ, ùå ìîæå äà ìèíåòå ñòúïêà ïî ñòúïêà ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà èç÷èñëåíèå, çà äà âèäèòå êàê òî÷íî ñå å ñëó÷èëî âñè÷êî è ïî òîçè íà÷èí äà ðàçâèâàòå ëîãè÷åñêîòî ñè ìèñëåíå.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Èäåàëíî! Ùå áúäå îò ãîëÿìà ïîëçà íà áúäåùèòå ìåòà÷è è ïðîäàâà÷è íà áåíçèíîñòàíöèÿ....
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×àêàì ïðèëîæåíèå äà ïå÷àòà áàíêíîòè îáåçïå÷åíè ñ âñè÷êè àêòèâè íà áàíêàòà è.....ñå ïåíñèîíèðàì.
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Ïðåäè òåñò èì ñúáèðàò òåëåôîíèòå è äà ãè âèäèì :)
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Pove4e ot godina e populqrno. Re6ava i prosti zada4i ot vis6ata matematika. BEZPLATNO, ZA6TO LI???
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Ñòàðîî, ìíîãî ñòàðî. Àç ãî ïîëçâàì â ñóïåðèòå çà äà íå ìå èçïúðçàëÿò íà êàñàòà. Íî ðàçïîçíàâà ñàìî öèôðè. Ëåñíèÿ íà÷èí çà êîíòðèðàíå å çàäà÷èòå äà ñà èçïèñàíè ñ äóìè. Èìà è äðóãî ïðèëîæåíèå çà ãåîìåòðèÿ, íî íàé-äîáðå äà èì âçèìàò òåëåôîíèòå ïðåäè òåñò. Âúîáùå çà êàêâî ñà èì ñìàðòôîíè îñâåí çà ñóðàò òåôòåð è äà ïðåïèñâàò?
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Áàñè òåõíîëîãèèòå!!! ðŸ˜®ðŸ˜®ðŸ˜® À íèå åäíî âðåìå ñè ãè ðåøàâàõìå ñ õèìèêàëà ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜ƒðŸ˜ƒ
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Çâó÷è ÷óäåñíî êàòî ïîìàãàëî. À çà èçïèò/êëàñíî/êîíòðîëíî - ñúáèðàò èì òåëåôîíèòå è òîëêîâà.
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Ïðèëîæåíèåòî ìîæå äà ñå íàðå÷å è ñàìîó÷èòåë.Ìîæå áè ó÷èòåëèòå ñå ïðèòåñíÿâàò,÷å òîâà ÷óäî ùå èì èçÿäå õëÿáà ñ ÷àñòíèòå óðîöè.Äàëå÷ ñúì îò ìèñúëòà,÷å ùå ó÷è...íî ïúê àêî äåòåòî íå ìîæå äà ñå ñïðàâè ñàìî â äîìàøíè óñëîâèÿ áåç èçâúíêëàñíè ó÷èòåëè èëè ñ àíãàæèðàíè ðîäèòåëè...ñúâñåì íîðìàëíî å äà ïðèáåãíå äî òîâà çà ïîìîù.È àêî íÿêîé ñè ìèñëè,÷å òîâà ïðèëîæåíèå ïðå÷è àç ñè ìèñëÿ,÷å å ðåäíî äà ñå çàìèñëèì â 21 âåê íà êúäå îòèâàò ïîêîëåíèÿòà çàîáèêîëåíè îò âñÿêúäå ñ èíôîðìàöèÿ è âúçìîæíîñòè.Ùå ñå ñåòÿò íÿêîé çàùî âúâ Ôèíëàíäèÿ ñà ïî àäåêâàòíè â îáðàçîâàíèåòî íà íîâèòå ïîêîëåíèÿ è çàùî òóê îùå ñå ñòðåñèðàò ,÷å íÿêàêâà äæàäæà áúðêà â "çàíàÿòà" íà äàñêàëà!
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