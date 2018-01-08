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|Ïîñåùàåìîñòòà â êëàñíèòå ñòàè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà ñå óâåëè÷è, íÿìà ïîâîä çà òðåâîãè
Äðàñòè÷íî ñà íàìàëåëè áîëíèòå ó÷åíèöè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà è äíåñ ïîñåùàåìîñòòà â îáùî 122 ó÷èëèùà å áèëà 90.25%, ñúîáùè çà Varna24.bg íà÷àëíèêúò íà Ðåãèîíàëíèÿò èíñïåêòîðàò ïî îáðàçîâàíèåòî âúâ Âàðíà Âåíöåñëàâà Ãåíîâà.
Îò îáùî 46 525 ó÷åíèêà âúâ Âàðíà è îáëàñòòà äíåñ îòñúñòâàùèòå ñà áèëè 3795. Òîâà å ïî÷òè ñ 2000 ïî-ìàëêî îò ïåòúê, êîãàòî ëèïñâàùèòå â êëàñíèòå ñòàè äåöà è ìëàäåæè áÿõà 5 621.
Íàìàëåëè ñà è ó÷èëèùàòà ñ áîëíè äåöà, êîèòî â êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåäìèöà áÿõà 7, à äíåñ ñà 4, äîïúëíè Ãåíîâà.
Íÿìà ó÷èëèùå, â êîåòî áîëíèòå ó÷åíèöè äà íàäâèøàâàò 30% îò ïðèñúñòâàùèòå è äà ñå íàëàãà îáÿâÿâàíå íà ãðèïíà âàêàíöèÿ.
Íÿìà ïîâîä çà ïðèòåñíåíèå, íÿìàìå äàííè äà ïðîäúëæàâà äà íàðàñòâà êàòî öÿëî áðîÿò íà áîëíèòå âúâ Âàðíà, êîìåíòèðà çà Varna24.bg ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, íà÷àëíèê íà äèðåêöèÿ "Íàäçîð íàä çàðàçíèòå áîëåñòè" â Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ. Òÿ ñïîäåëè ñúùî, ÷å ïî ïðèíöèï ïèêúò íà çàáîëåâàåìîñòòà ìîæå äà ñå î÷àêâà êúì êðàÿ íà ÿíóàðè, íî èçðàçè íàäåæäà, ÷å òîâà íÿìà äà ñå ñëó÷è.
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
íà 08.01.2018 ã.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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