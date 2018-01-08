Ïîñåùàåìîñòòà â êëàñíèòå ñòàè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà ñå óâåëè÷è, íÿìà ïîâîä çà òðåâîãè

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 15:08 / 08.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Îò îáùî 46 525 ó÷åíèêà âúâ Âàðíà è îáëàñòòà äíåñ îòñúñòâàùèòå ñà áèëè 3795. Òîâà å ïî÷òè ñ 2000 ïî-ìàëêî îò ïåòúê, êîãàòî ëèïñâàùèòå â êëàñíèòå ñòàè äåöà è ìëàäåæè áÿõà 5 621.

Íàìàëåëè ñà è ó÷èëèùàòà ñ áîëíè äåöà, êîèòî â êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåäìèöà áÿõà 7, à äíåñ ñà 4,  äîïúëíè Ãåíîâà. 

Íÿìà ó÷èëèùå, â êîåòî áîëíèòå ó÷åíèöè äà íàäâèøàâàò 30% îò ïðèñúñòâàùèòå è äà ñå íàëàãà îáÿâÿâàíå íà ãðèïíà âàêàíöèÿ. 

Íÿìà ïîâîä çà ïðèòåñíåíèå, íÿìàìå äàííè äà ïðîäúëæàâà äà íàðàñòâà êàòî öÿëî áðîÿò íà áîëíèòå âúâ Âàðíà, êîìåíòèðà çà  Varna24.bg ä-ð ßíêà Äðàãàíîâà, íà÷àëíèê íà äèðåêöèÿ "Íàäçîð íàä çàðàçíèòå áîëåñòè" â Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà èíñïåêöèÿ. Òÿ ñïîäåëè ñúùî, ÷å ïî ïðèíöèï ïèêúò íà çàáîëåâàåìîñòòà ìîæå äà ñå î÷àêâà êúì êðàÿ íà ÿíóàðè, íî èçðàçè íàäåæäà, ÷å òîâà íÿìà äà ñå ñëó÷è. 



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