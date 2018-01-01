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|Ïðîãîâîðè âèäåëèÿò óáèåöà íà Ïåòúð Õðèñòîâ: Ðúêàâèöè, ìàñêà, êà÷óëêà - èçíèçà ñå êàòî íèíäæà! (ÂÈÄÅÎ)
Ñëåä òîâà îò ìàñà çàïî÷âà ñòðåëáàòà ïðåç ïðåäâàðèòåëíî ñ÷óïåíî ñòúêëî. Èçñòðåëÿíè ñà 8 êóðøóìà êúì Õðèñòîâ. Ñëåä òîâà óáèåöúò áÿãà ïðåç òúìíè êîðèäîðè íà èçîñòàâåíèÿ ñòðîåæ è íå îñòàâÿ íèêàêâè âåùè ñëåä ñåáå ñè. Ðàçìèíàâà ñå ñ ðàáîòíèê íà ñòðîåæà. "Áåøå ñ òúìíè äðåõè, ñïîðòíî îáëå÷åí, ñ ðàíèöà íà ãúðáà, ñ ðúêàâèöè, ìàñêà, êà÷óëêà. Òîé ñè ïðåñêî÷è êàòî íèíäæà è èçáÿãà", ðàçêàçà òîé ïðåä bTV.
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