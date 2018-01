Признание: МУ – Варна е най-добрият университет за обучение по медицина в България

© Бивши и настоящи студенти от

МУ "Проф.д-р Параскев Стоянов": виж още Намерете бивши съученици, състуденти, колеги и стари приятели! Регистрирайте се или влезте в профила си Красимир Вълчев връчи заслужено отличие - първо място за качество на обучение по медицина на Медицински университет - Варна. Това стана по време на официална церемония по връчване на наградите на най-добрите университети в България, която се състоя във Военния клуб в София. Призът на МУ-Варна е в направление "Медицина" и е за висока оценка на качеството на обучение съобразно пазара на труда, базирана на рейтинга на висшите училища, който е направен от МОН. Възходящата тенденция в развитието, разширяването и модернизирането на университета през последните няколко години прави впечатление и води до устойчиво висок интерес от страна на български и чуждестранни студенти. Всяка година броят на желаещите да учат в МУ-Варна расте, като за 1 място кандидатстват 7 човека, а в англоезичната форма на обучение се конкурират по 3-ма кандидати. Разкритите филиали в Шумен, Велико Търново и Сливен са с безспорен принос за подпомагане на образованието и науката в тези градове. През 2017г. МУ-Варна получи много отличия и признания, сред които първо място в категория "Best Innovation for Education" в престижния световен Webit фестивал, който събира елита от петте континента в областта на IT технологиите. Световният телевизионен лидер BBC избра МУ-Варна, за да направи репортаж за обучението по медицина, като екипът бе впечатлен от високите технологии в обучението http://www.bbc.com/news/health-40383998. Новата сграда на Факултета по фармация бе удостоена с най-високо отличие в конкурса "Сграда на годината" в категория образователна инфраструктура веднага след построяването и. През 2017г. ректорът проф. д-р Красимир Иванов получи приза "Личност на годината" от кмета на Община Шумен, "Почетен гражданин на Сливен" от кмета на Община Сливен, златен почетен знак "За заслуги към Варна" от кмета на Община Варна получи през 2015г., а през 2016г. бе удостоен от генералния директор на БЧК със златен медал за заслуги.



Това е поредната награда за високото качество на обучение в МУ-Варна, което е в резултат както на нивото на преподаване на различните дисциплини, приложение на медицинските симулатори и внедряване на най-съвременните технологии в обучението по модел на водещите университети по света, така и на практическото обучение в една от най-високотехнологичните болници в България - УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Всичко това е основание за високата оценка на потребителите за качеството на завършилите лекари в МУ-Варна, които намират 100% реализация на пазара на труда след дипломирането си. http://mu-vi.tv/Top-Videos/Pages/MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1510409809.aspx



Интегрирането на съвременни IT решения, системи и иновации в образователния процес е част от стратегията на ръководството на МУ-Варна за високотехнологично обучение на студентите по медицински и здравни специалности в България, което го нарежда сред най-модерните в света.



Видеоконферентната система, която е внедрена във всички бази на университета, както и във филиалите, предоставя възможност за телекомуникация с всяка точка на света по време на конференции, свързване на различни участници в съвместни сесии, провеждане на отдалечени лекции, презентации и дискусии. В МУ-Варна има възможност за интерактивно създаване и разпространение на съдържание, тъй като студентите, специализантите и докторантите посещават международни лекции в рамките на своето образование. Това е другият ключ към успеха - работата с международни партньори и международни екипи. В университета гостуват изявени международни лектори и клиницисти, които провеждат операции заедно със своите и българските екипи. Това привлича и амбицира младите лекари да бъдат на високо ниво и в теоретичната, и в практическата подготовка.