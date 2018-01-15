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Áèçíåñìåí: Â Áúëãàðèÿ íèñêè çàïëàòè îò ïî 700-800 ëâ. íå ñúùåñòâóâàò, âçèìà ñå ìíîãî ïîâå÷å
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 15:30 / 15.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Varna24.bg
Ñ íîâè êëèïîâå àìåðèêàíñêîòî ïîñîëñòâî ïîêàçâà óñïåëèòå ó íàñ áúëãàðè. Öåëòà íà êàìïàíèÿòà å äà ñå äåìîíñòðèðà ñèëàòà íà áúëãàðñêèÿ äóõ è ñúíàðîäíèöèòå íè, êîèòî ñà óñïåëè â ðàçëè÷íèòå ñôåðè íà îáùåñòâåíèÿ æèâîò. Åäèí îò òåçè óñïåëè áúëãàðè å áèçíåñìåíúò Èâàéëî Ïåí÷åâ. 

"Àêî ïîâå÷å áúëãàðè â äúðæàâàòà ñà êàòî ìåí - ñòðàíàòà íè ùå å äîñòà ïî-äîáðå. Íÿìà äîñòàòú÷íî óñïåëè áúëãàðè. Äúëãî âðåìå õîðàòà íå ñà âÿðâàëè, ÷å ìîãàò äà óñïåÿ. Íåùàòà îáà÷å âúðâÿò íà äîáðå. Ñëåä 10 ãîäèíè ùå å ìíîãî ïî-äîáðå îò ñåãà", êàçà áèçíåñìåíúò â "Áúëãàðèÿ ñóòðèí". 

Ñïîðåä íåãî áúëãàðñêàòà äúðæàâà íå ïîñòàâÿ êîé çíàå êàêâè ïðå÷êè ïðåä õîðàòà, êîèòî èñêàò äà ñå ðàçâèÿò è äà íàòðóïàò áîãàòñòâî. "Áúëãàðèÿ ïîñòàâÿ ìíîãî ïî-ìàëêî ïðå÷êè, îòêîëêîòî äðóãè äúðæàâè. Âñåêè, êîéòî íå ìîæå äà ïîñòèãíå öåëèòå ñè, ñè å âèíîâåí ñàì", ñïîäåëè Ïåí÷åâ. Òîé å êàòåãîðè÷åí, ÷å â Áúëãàðèÿ âå÷å ðÿäêî ñå ñðåùàò çàïëàòè îò ïî 700-800 ëâ. 

"Òàêèâà çàïëàòè ñïîðåä ìåí íå ñúùåñòâóâàò. Íå çíàì êîé ïîëó÷àâà òàêèâà íèñêè çàïëàòè. Â Áúëãàðèÿ çàïëàòèòå ñà ñúâñåì ðàçëè÷íè. Íàèñòèíà íå çíàì êúäå èìà òîëêîâà íèñêè çàïëàòè", òâúðäè áèçíåñìåíúò ïðåä Bulgaria ON AIR. 

"Ïðîáëåìúò â ñòðàíàòà íè íå ñà íèñêèòå çàïëàòè, à ëèïñàòà íà õîðà. Âñå îùå íÿìà äîñòàòú÷íî ïðåäïðèåìà÷è òóê", ñìÿòà Ïåí÷åâ. Èâàéëî Ïåí÷åâ óòî÷íè, ÷å íå âÿðâà â ìèíèìàëíàòà çàïëàòà, çàùîòî àêî ÷îâåê íå ìîæå äà ïðàâè íèùî - "òî òîé íå çàñëóæàâà è 300 ëâ."








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êàæè ñè õàï÷åòàòà ÷å è íèå äà ñìå äîáðå .....ïàëÿ÷îîîîî àêî èìàø æåëàíèå åëà äà òè îäàðÿ åäíà áðàäâà ñ òúïîòî....
Ïåòúð Äèêîâ - óíôî
ñ .. . ñ. ñ.ñ .ñ ñ. ñ.ñ
íà 15.01.2018 ã.
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íåêàäúðíè ìëàäåæè êîéòî èñêàò ñàìî ïàðè. Ó×ÅÒÅ Â Ó×ÈËÈÙÅ è òîãàâà èñêàéòå. Ïîðåäíîòî íåùî êîåòî ñå ÷óâà â ìåäèèòå, Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÈÑÊÀËÈ ÂÀÊÀÍÖÈß! Çà òîëêîâà çíàíèÿ òîêîâà ïàðè. Çíàíèÿ íå ñå ïîëó÷àâàò â ÌÎË. Ìíîãî å 700 èëè 800 ëåâà.
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Òîÿ ñåëÿê ùî íå õâàíå äà ñå ìåòíå îò ïîêðèâà íà êðèâàòà ñè ñòúêëåíà ñãðàäà?
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Àìà ðàçáèðà ñå!!! Àç òîëêîâà àâàíñ ïîëó÷àâàì!!! Áîæååå, êîé êàçâà, ÷å áúëãàðèòå ïîëó÷àâàò íèñêè çàïëàòè??? Ãðåõîòà!
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Äîêàòî èìà áàëúöè - ùå èìà è òàðèêàòè. È âúïðîñíèòå òàðèêàòè ùå ìðúíêàò, ÷å íÿìà òîëêîâà áàëúöè, êîëêîòî èì ñå èñêà, çàùîòî áàëúöèòå èç÷åçíàõà èç Åâðîïà, ÷å íÿêîé è ìàëêî ïî-äàëå÷å. Òîâà ñå ñëó÷âà â ìîìåíòà. Ãîñïîäèí Ïåí÷åâ íå çíàì êúäå æèâåå, íî íåùî ìíîãî ñå å îáúðêàë. Äà ñå ïîðàçõîäè ìàëêî èç Áúëãàðèÿ è äà ïîðàçïèòà, ïúê òîãàâà ìîæåì äà êîìåíòèðàìå êîé êîëêî ïîëó÷àâà. Áúëãàðèÿ íå å Ñîôèÿ è Ïëîâäèâ. Ëåñíî å äà ñå ãîâîðè, êîãàòî ñè îò äðóãàòà ñòðàíà íà áàðèêàäàòà. Çà åäíî å ïðàâ ã-í Ïåí÷åâ - õîðàòà, êîèòî èñêàò äà ñå ðàçâèâàò, äà ðàáîòÿò è äà ïîëó÷àâàò äîáðè äîõîäè, ìîãàò äà ãî íàïðàâÿò è íÿìà àáñîëþòíî íèêàêâè ïðå÷êè. Íå å ëåñíî, íî íèêîé íå ãè ñïèðà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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