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Ñúäåáíè ñïîðîâå çà îò÷óæäåíèòå èìîòè ìîæå äà çàáàâÿò çàâúðøâàíåòî íà áóë. "Ëåâñêè"
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 09:00 / 19.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñúäåáíè ïðåòåíöèè, îòíîñíî ñòîéíîñòòà íà îò÷óæäåíèòå èìîòè ïî òðàñåòî íà íîâèÿ áóë."Ëåâñêè", ìîãàò äà çàáàâÿò íåãîâîòî çàâúðøâàíå. Òîâà ñïîäåëè çà Varna24.bg ãëàâíèÿò àðõèòåêò íà Âàðíà Âèêòîð Áóçåâ. 

"Îñíîâíàòà ÷àñò îò òðàñåòî íà áóë. "Ëåâñêè" ùå å ãîòîâî çà ïðàçíèêà íà Âàðíà, íî ñúäåáíè îñïîðâàíèÿ íà îò÷óæäèòåëíèòå ïðîöåäóðè ìîãàò äà çàáàâÿò âúâ âðåìåòî îêîí÷àòåëíîòî ðåàëèçèðàíå íà ãðàíäèîçíèÿò ïðîåêò. Èíà÷å âðåìåòî áåøå áëàãîïðèÿòíî çà ðåìîíòíèòå ðàáîòè è íåùàòà ñå äâèæàò â ñðîê.

Èìà íåäîâîëñòâî îòíîñíî ðàçìåðà íà îöåíêàòà. Áëàãîäàðåí ñúì íà íàøèòå ñúãðàæäàíè, ÷å îöåíÿâàò âàæíîñòòà íà òîçè ïðîåêò è íå îñïîðâàò äàëè òîé äà ñå ñëó÷è, à öåíàòà íà èìîòèòå, êîèòî áÿõà îò÷óæäåíè. Õîðàòà ñà â ïðàâîòî ñè äà îñïîðâàò, çà äà ïîëó÷àò ïî-äîáðî îáåçùåòåíèå, òàêà ÷å äà ìîãàò äà ñè çàêóïÿò íîâî æèëèùå", êîìåíòèðà àðõ. Áóçåâ.

Ñïîðåä íåãî äî 15 àâãóñò îñíîâíîòî òðàñå òðÿáâà äà å ãîòîâî, íî ùå èìà äîâúðøèòåëíè ðàáîòè â ìàëêèòå óëè÷êè, êîèòî âîäÿò êúì ëîêàëíèòå ïëàòíà. Çà òðàíñïîðòíîòî îçåëåíÿâàíå ñúùî ùÿëî äà áúäå íóæíî âðåìå.

"Ïî-òåæêîòî å êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä 2 ìåñåöà, êîãàòî âúâ Âàðíà ïðèñòèãíàò ãîñòèòå çà ëåòíèÿ ñåçîí è ñå ïîâèøè èíòåíçèâíîñòòà íà äâèæåíèåòî âúâ Âàðíà.", êîìåíòèðà îùå ãëàâíèÿò àðõèòåêò. 

Ñïîðåä íåãî òðÿáâà äà ñå ïîäãîòâè åäíà äîáðà èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ ñ óêàçàòåëíè òàáåëè è ñòðåëêè, çà äà ñå îáëåê÷è òðàôèêúò â ãðàäà ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí.

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