ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Áèçíåñ
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
×èòàòåëñêè
|Ñúäåáíè ñïîðîâå çà îò÷óæäåíèòå èìîòè ìîæå äà çàáàâÿò çàâúðøâàíåòî íà áóë. "Ëåâñêè"
"Îñíîâíàòà ÷àñò îò òðàñåòî íà áóë. "Ëåâñêè" ùå å ãîòîâî çà ïðàçíèêà íà Âàðíà, íî ñúäåáíè îñïîðâàíèÿ íà îò÷óæäèòåëíèòå ïðîöåäóðè ìîãàò äà çàáàâÿò âúâ âðåìåòî îêîí÷àòåëíîòî ðåàëèçèðàíå íà ãðàíäèîçíèÿò ïðîåêò. Èíà÷å âðåìåòî áåøå áëàãîïðèÿòíî çà ðåìîíòíèòå ðàáîòè è íåùàòà ñå äâèæàò â ñðîê.
Èìà íåäîâîëñòâî îòíîñíî ðàçìåðà íà îöåíêàòà. Áëàãîäàðåí ñúì íà íàøèòå ñúãðàæäàíè, ÷å îöåíÿâàò âàæíîñòòà íà òîçè ïðîåêò è íå îñïîðâàò äàëè òîé äà ñå ñëó÷è, à öåíàòà íà èìîòèòå, êîèòî áÿõà îò÷óæäåíè. Õîðàòà ñà â ïðàâîòî ñè äà îñïîðâàò, çà äà ïîëó÷àò ïî-äîáðî îáåçùåòåíèå, òàêà ÷å äà ìîãàò äà ñè çàêóïÿò íîâî æèëèùå", êîìåíòèðà àðõ. Áóçåâ.
Ñïîðåä íåãî äî 15 àâãóñò îñíîâíîòî òðàñå òðÿáâà äà å ãîòîâî, íî ùå èìà äîâúðøèòåëíè ðàáîòè â ìàëêèòå óëè÷êè, êîèòî âîäÿò êúì ëîêàëíèòå ïëàòíà. Çà òðàíñïîðòíîòî îçåëåíÿâàíå ñúùî ùÿëî äà áúäå íóæíî âðåìå.
"Ïî-òåæêîòî å êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñëåä 2 ìåñåöà, êîãàòî âúâ Âàðíà ïðèñòèãíàò ãîñòèòå çà ëåòíèÿ ñåçîí è ñå ïîâèøè èíòåíçèâíîñòòà íà äâèæåíèåòî âúâ Âàðíà.", êîìåíòèðà îùå ãëàâíèÿò àðõèòåêò.
Ñïîðåä íåãî òðÿáâà äà ñå ïîäãîòâè åäíà äîáðà èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ ñ óêàçàòåëíè òàáåëè è ñòðåëêè, çà äà ñå îáëåê÷è òðàôèêúò â ãðàäà ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí.
Ïîâå÷å âèæòå âúâ âèäåîòî!
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 57
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/10 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 43 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 2 ÷. è 57 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 26 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 33 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS