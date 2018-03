© "С непресторена изненада, свързана с известно ококорване, но без лицемерна скромност, научаваме, че нашата банда - LOST - Blues Band, е номинирана за Годишните Музикални Награди на БГ Радио 2018... Номинациите са в две категории : "За БГ песен" - за парчето ни "And You Are Still Alrve" и също така за "БГ група на годината". Това се похвали бившият кмет на район "Владиславово" Неделчо Михайлов, видя Varna24.bg.



Ето какво сподели още Михайлов:



"Като оставим настрана факта, че ще се състезаваме с колеги, повечето на възрастта на нашите деца (не броим Веско Маринов, който също е номиниран ), възприемаме включването ни в номинациите като комплимент и за двете страни.



Комплимент за нас от LOST - за това, че хубавата музика и без излишен шум се чува.



Комплимент за БГ Радио и техния музикален вкус...



Нашата философия, разбира се остава непроменена - Музиката не е спорт и състезание!



Гласуването върви от 3 март - вече 25 дни, така че вероятно сме поизпаднали доста назад.



Ако някой желае може да ни подкрепи на сайта на БГ радио.

Гласуването е леко тегаво, но пък е читаво и защитено, доколкото е възможно това в Родината от мошенгии. По-важното за нас е да се радвате на музиката ни и тя да ви носи емоции..."