Èçäèðâàò áèâøèÿ ãàðä íà Ìèòüî Î÷èòå – Ìàìóòà, òîé ïóñêà îáèäíè êîìåíòàðè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 13:15 / 29.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Áèâøèÿò ãàðä íà íåñåáúðñêèÿ áîñ Äèìèòúð Æåëÿçêîâ – Êîíñòàíòèí Âúë÷åâ å ñðåä ëèöàòà, îáÿâåíè îò ÑÄÂÐ Ñòîëè÷íà ïîëèöèÿ çà èçäèðâàíå, óñòàíîâè ñïðàâêà íà Burgas24.bg. Èçâåñòíèÿò êðèìè ãåðîé îò Áóðãàñ, ïîçíàò ñ ïðÿêîðèòå Ìàìóòà è Êîöåòî Áàùàòà å çàäúðæàí ìíîãîêðàòíî. Ïî íåîôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ çà íàðêîòèöè, ðåêåò, ïîáîèùà â çàâåäåíèÿ è ò.í.

Burgas24.bg óçíà ëþáîïèòíè ïîäðîáíîñòè çà úíäúðãðàóíä áèîãðàôèÿòà íà Ìàìóòà. Òîé çàïî÷âà êàòî îõðàíà íà Ìèòüî Î÷èòå, èçêà÷âà ñå âèñîêî éåðàðõèÿòà è â åäèí ìîìåíò å ñðåä íàé-äîâåðåíèòå ìó õîðà. Ñëåä àðåñòà íà Æåëÿçêîâ Ìàìóòà ãðàâèòèðà èçâåñòíî âðåìå îêîëî äðóã çíàêîâ áîñ Ñòðàõèë Êàïåëîâ.

Íàø èçòî÷íèê, ïîæåëàë àíîíèìíîñò òâúðäè, ÷å ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè â íåñúùåñòâóâàùàòà âå÷å äèñêîòåêà "Êèáî" çàä ÁÑÓ áàíäàòà íà Ìàìóòà ïðåäèçâèêâà íåâèæäàíî ìåëå, ïîñòðàäàë å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå ñòðîèòåëíè ïðåäïðèåìà÷è â Áóðãàñ. Åêøúíúò îáà÷å îñòàâà áåç ïîñëåäñòâèÿ, ïîðàäè ëèïñà íà ñâèäåòåëè.

Çà ïîñëåäíî Âúë÷åâ áå àðåñòóâàí çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà íàðêîòèöè ïðåç ìàðò 2016-à ãîäèíà ïðè ñïåöàêöèÿ â æ. ê. "Çîðíèöà", íî áå îñâîáîäåí ñëåä èçòè÷àíåòî íà 24-÷àñîâàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå.

"Ïðè íàëè÷èå íà èíôîðìàöèÿ çà ëèöåòî, ìîëÿ ñèãíàëèçèðàéòå íà òåëåôîí 112 èëè â íàé - áëèçêîòî ðàéîííî óïðàâëåíèå íà ÌÂÐ", ïðèçîâàâàò îò ÑÄÂÐ.

"Òîçè ïè÷ èçãëåæäà òåãàâ. Ñàìî àêî ñòàíà çàùèòåí ñâèäåòåë áèõ êàçàë íåùî çà íåãî (àêî ãî âèäÿ èçîáùî)…  Êàòî ãî ãëåäàì ìàé îðãàíèòå ñå óêðèâàò îò íåãî", äóõîâèòî êîìåíòèðàò ïîòðåáèòåëè ïîä ñíèìêàòà íà Âúë÷åâ.

"Êîé øè áèéø, âå ñïå**î", âêëþ÷âà ñå è ñàìèÿò òîé, îòãîâàðÿéêè íà íÿêîè îò êîìåíòàðèòå. Ïðèïîìíÿìå, ÷å òîâà ñúâñåì íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé èçäèðâàí ïðåñòúïíèê, äà êîìåíòèðà ïîä ñíèìêàòà ñè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ.








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