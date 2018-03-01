ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
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Êîìåíòèðà ñè...çàùîòî òîëêîâà ãî òúðñÿò....Ìàëîóìíèê, íÿìà òàêúâ öèðê ðŸ˜€ðŸ˜€Ëè÷è ìó,÷å å èíòåëèãåíòåí ÷îâåê.ÇÀ ÒÀÊÈÂÀ ÐÀÇÑÒÐÅË ÎÒ ÓÏÎÐ ÍÀ ÌßÑÒÎ !!!
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|Èçäèðâàò áèâøèÿ ãàðä íà Ìèòüî Î÷èòå – Ìàìóòà, òîé ïóñêà îáèäíè êîìåíòàðè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ
Burgas24.bg óçíà ëþáîïèòíè ïîäðîáíîñòè çà úíäúðãðàóíä áèîãðàôèÿòà íà Ìàìóòà. Òîé çàïî÷âà êàòî îõðàíà íà Ìèòüî Î÷èòå, èçêà÷âà ñå âèñîêî éåðàðõèÿòà è â åäèí ìîìåíò å ñðåä íàé-äîâåðåíèòå ìó õîðà. Ñëåä àðåñòà íà Æåëÿçêîâ Ìàìóòà ãðàâèòèðà èçâåñòíî âðåìå îêîëî äðóã çíàêîâ áîñ Ñòðàõèë Êàïåëîâ.
Íàø èçòî÷íèê, ïîæåëàë àíîíèìíîñò òâúðäè, ÷å ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè â íåñúùåñòâóâàùàòà âå÷å äèñêîòåêà "Êèáî" çàä ÁÑÓ áàíäàòà íà Ìàìóòà ïðåäèçâèêâà íåâèæäàíî ìåëå, ïîñòðàäàë å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå ñòðîèòåëíè ïðåäïðèåìà÷è â Áóðãàñ. Åêøúíúò îáà÷å îñòàâà áåç ïîñëåäñòâèÿ, ïîðàäè ëèïñà íà ñâèäåòåëè.
Çà ïîñëåäíî Âúë÷åâ áå àðåñòóâàí çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà íàðêîòèöè ïðåç ìàðò 2016-à ãîäèíà ïðè ñïåöàêöèÿ â æ. ê. "Çîðíèöà", íî áå îñâîáîäåí ñëåä èçòè÷àíåòî íà 24-÷àñîâàòà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå.
"Ïðè íàëè÷èå íà èíôîðìàöèÿ çà ëèöåòî, ìîëÿ ñèãíàëèçèðàéòå íà òåëåôîí 112 èëè â íàé - áëèçêîòî ðàéîííî óïðàâëåíèå íà ÌÂÐ", ïðèçîâàâàò îò ÑÄÂÐ.
"Òîçè ïè÷ èçãëåæäà òåãàâ. Ñàìî àêî ñòàíà çàùèòåí ñâèäåòåë áèõ êàçàë íåùî çà íåãî (àêî ãî âèäÿ èçîáùî)… Êàòî ãî ãëåäàì ìàé îðãàíèòå ñå óêðèâàò îò íåãî", äóõîâèòî êîìåíòèðàò ïîòðåáèòåëè ïîä ñíèìêàòà íà Âúë÷åâ.
"Êîé øè áèéø, âå ñïå**î", âêëþ÷âà ñå è ñàìèÿò òîé, îòãîâàðÿéêè íà íÿêîè îò êîìåíòàðèòå. Ïðèïîìíÿìå, ÷å òîâà ñúâñåì íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé èçäèðâàí ïðåñòúïíèê, äà êîìåíòèðà ïîä ñíèìêàòà ñè â ñòðàíèöàòà íà ÑÄÂÐ.
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Åêøúí âúâ âàðíåíñêè ïîäëåç! Ìàñêèðàíè äåâîéêè íàïàäíàõà âðúñòíè÷êè
16:21 / 28.03.2018
Ãàðäîâåòå ïðèçíàõà âèíàòà ñè! Ïðåáèëè Íÿãîë ïî íàðåæäàíå íà øåôà ñè?
11:32 / 28.03.2018
Âåðèæíà êàòàñòðîôà áëîêèðà Àñïàðóõîâ ìîñò
08:59 / 28.03.2018
Ìàéêè îò Âàðíà â ïîòðåñ: Õðàíàòà íà äåöàòà îò êóõíÿòà ïúëíà ñ ãúãðèöè
08:25 / 29.03.2018
Áîðèñîâ ñå èçâèíè íà âàðíåíöè
08:59 / 27.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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