JAZZ Migration – три пиано концерта през април във Варна

© През април Варна ще бъде домакин на колекция от три концерта, обединени под заглавието "JAZZ Migration". Обединяващата линия са тримата пианисти, живеещи и активно творящи извън България. "Джаз мигрантите“ са Събин Тодоров, Константин Костов и Димитър Бодуров, които ще представят в залата на Радио Варна най-новите си албуми, предлагащи различно звучене и облик на съвременния български джаз. Всяка една от концертните програми се отличава с индивидуална интерпретация на уникалната фолклорна традиция на страната ни.



Концертите ще се проведат в три последователни априлски петъка. Програмата ще бъде открита от Бодуров трио на 13.04. от 19.00 ч. Следващото събите ще се състои на 20.04. от 19.00ч. – Събин Тодоров трио, а на 27.04, отново от 19.00ч. триото на Константин Костов ще закрие цикъла.



Поканените изпълнители са сред българските музиканти, които редовно участват в престижни форуми, които им осигуряват международно признание. Пиано трио формата е предизвикателство за всеки джаз пианист, но и тримата музиканти по собствен начин откриват своя индивидуален “глас" в симбиозата от джаз, фолклор и други музикални стилове.



"JAZZ MIGRATION" е проект, имащ за цел да фокусира вниманието върху процесите на обратен "внос" на артистичен потенциал от Европа към България, които кореспондират с актуалните тенденции в съвременното общество за привличане на таланта в културните процеси на страната ни. Цикълът от концерти ще представи приноса, който българската музикална традиция има в развитието на съвременните джазови форми.



Проектът е финансиран от Фонд "Култура" на Община Варна.



През 2016-та Бодуров трио празнува 15 години на сцена. Основател на групата е джаз пианистът и композитор Димитър Бодуров (1979), който от 2000-та живее и твори в Холандия. Той е лауреат на няколко джаз конкурса в Холандия, както и в Монтрьо (Швейцария) и Париж (Франция). Концертира из Европа, Израел и България. Групата има издадени 4 албума за Новержки и Холандски лейбъли както и за собствения лейбъл на Бодуров OPTOMUSIC.



В последения им албум Stamp around (2015) те не изневеряват на уникалния си стил, основан върху диалог между джаза и българския фолклор. Основа на композициите са семпли (аудио фрагменти) от различни фолклорни записи както и богатите на вариации песни и ритми характерни за българския фолклор.



Нюйоркското списание All about Jazz пише за групата: "В основата на тази серия от композиции на Бодуров стоят впечатляващи и приятни за слушане музикални взаимодействия между джаза и българския фолклор. Наистина страхотен звук!“



Родом от Бургас, Събин Тодоров(1966) живее и твори в Бруксел (Белгия) от 1997. Активен джаз музикант и композитор, издал е девет компакт диска с белгийски и български джаз музиканти. Концертира редовно в Европа и Скандинавия.



За тази серия концерти, Събин ще сподели сцена с любими български музиканти Веселин Веселинов- Еко и Димитър Семов. Те ще представят нова музика на Тодоров силно повлияна от българския фолклор и джаза.



Константин Костов(1979) намира своя път от родната си Враца до големите световни сцени. От 2000та живее в Мюнхен, където завършва консерваторията и в момента е преподавател. През 2003 е отличен с Grand Prix-Gasteig Competition а през 2010 г. печели втора награда и награда на публиката на конкурса Terem Crossover Competition в Санкт Петерсбург. Концертирал е в Европа, Русия и Япония на престижни фестивали като Sapporo Jazzfest, Blue Note-Nagoya, Stainway Jazzfest и други. През 2017та издава последния си албум Consolation за DK Records.