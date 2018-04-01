ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïàòèøàíà îò àãèòêàòà íà Ëîêî å çàñòðåëÿíèÿò îò ïîëèöàé ïëîâäèâ÷àíèí
Áúëãàðèíúò áèë ñïåøíî îòêàðàí â áîëíèöà, íî ïî÷èíàë. Â äîìà ìó ïîëèöàèòå îòêðèëè 940 êëîíèðàíè êàðòè, òðè ëàïòîïà, ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà, äâà äåêîäåðà, òðè ÷åòåöà íà êàðòè, äåâåò øïèîíñêè êàìåðè è åäíà ñêèìèðàùà êàðòà. Òåçè äîêàçàòåëñòâà ñà ïî-èçîáèëíè îò òåçè íà ïðåäèøíàòà çàëîâåíà ïðåñòúïíà áàíäà. "Èíñòàëèðàë å ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà íà ìíîæåñòâî áàíêîìàòè â Òàíãåðàíã, Áàòàì, Éîãóàêàðòà, Ñîëî, Áàëè è Áàíäóíã," îáÿñíÿâà Àðãî. "Ïîìàãàë ìó å ìúæ ñ èíèöèàëè JS, êîéòî â ìîìåíòà å áåãëåö îò ïðàâîñúäèåòî." Ñïîðåä Àðãî, JS ñúùî áèë áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, êîéòî äîñòàâÿë ñêèìèðàùèòå óñòðîéñòâà è äóáëèðàë êàðòèòå.
Ãåîðãè å çàâúðøèë Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå "Âàñèë Ëåâñêè" â ãðàäà ïîä òåïåòàòà è áå çàêëåò ïðèâúðæåíèê íà Ëîêîìîòèâ Ïëîâäèâ è Þâåíòóñ.
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 12 ìèí.
-3
ïðåäè 1 ÷. è 28 ìèí.
+3
ïðåäè 3 ÷. è 10 ìèí.
+4
ïðåäè 3 ÷. è 48 ìèí.
+2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íåïúëíîëåòåí "øîôüîð" ïîìëÿ ïàòðóëêà ïðè ëóäà ãîíèòáà âúâ Âàðíåíñêî
14:03 / 05.04.2018
Áåçïàðäîíåí òåæêàð ñ ãðàíäèîçíà èçöåïêà â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
12:00 / 06.04.2018
Öåíòðàëåí òðîòîàð ñå ïðåâúðíà â êîøìàð çà ïåøåõîäöèòå âúâ Âàðíà
14:44 / 05.04.2018
Îáùèíñêè ñúâåòíèöè çàðàäâàõà ñ ïîäàðúöè äåöà îò âàðíåíñêè ãðàäèíè
10:48 / 05.04.2018
Íåçàãàñåíà öèãàðà ïðåäèçâèêà ïîæàð â îáùèíñêà ñãðàäà âúâ Âàðíà
17:00 / 05.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS