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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 10:48 / 07.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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51-ãîäèøíèÿò ïëîâäèâ÷àíèí Ãåîðãè Ïàòèøàíîâ å çàñòðåëÿíèÿò áúëãàðèí, çà êîãîòî Plovdiv24.bg âè èíôîðìèðà îùå â÷åðà. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïîëèöàé îò êðèìèíàëíèÿ îòäåë íà ïîëèöèÿòà â Äæàêàðòà, Èíäîíåçèÿ, ïðîñòðåëÿ ñìúðòîíîñíî áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, êîéòî íàé-âåðîÿòíî å áèë çàìåñåí â êðàæáè îò áàíêîìàòè. Ìúæúò íàïàäíàë óíèôîðìåíèÿ ñ õëàäíî îðúæèå ïðè îïèò çà àðåñò â Òàíãåðàíã, ïèøå ìåñòíèÿò Tempo.co. "Êîãàòî îòèäîõìå äà ãî àðåñòóâàìå, òîé èçâàäè íîæ è íàïàäíà îôèöåðà", êàçâà ïîëèöåéñêèÿò ãîâîðèòåë Àðãî Þóîíî. Ñïîðåä íåãî ñàìîëè÷íîñòòà áèëà ðàçêðèòà ïî âðåìå íà ðàçñëåäâàíå íà ìàùàáíà êðàæáà îò ñïåñòÿâàíèÿòà íà êëèåíòè íà áàíêà â Éîãóàêàðòà. "Ïî âðåìå íà ðàçñëåäâàíåòî ïðîñëåäèõìå çàïîäîçðåíèÿ äî Òàíãåðàíã", êàçâà Àðãî. Òîãàâà ïîëèöàèòå èçìèñëèëè ïëàí êàê äà ãî çàêîï÷àÿò, íî ñå ñëó÷èëî òàêà, ÷å ãî ïðîñòðåëÿëè ñìúðòîíîñíî ïðè àðåñòà, ñëåä êàòî òîé íàïàäíàë ïîëèöàÿ.

Áúëãàðèíúò áèë ñïåøíî îòêàðàí â áîëíèöà, íî ïî÷èíàë. Â äîìà ìó ïîëèöàèòå îòêðèëè 940 êëîíèðàíè êàðòè, òðè ëàïòîïà, ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà, äâà äåêîäåðà, òðè ÷åòåöà íà êàðòè, äåâåò øïèîíñêè êàìåðè è åäíà ñêèìèðàùà êàðòà. Òåçè äîêàçàòåëñòâà ñà ïî-èçîáèëíè îò òåçè íà ïðåäèøíàòà çàëîâåíà ïðåñòúïíà áàíäà. "Èíñòàëèðàë å ñêèìèðàùè óñòðîéñòâà íà ìíîæåñòâî áàíêîìàòè â Òàíãåðàíã, Áàòàì, Éîãóàêàðòà, Ñîëî, Áàëè è Áàíäóíã," îáÿñíÿâà Àðãî. "Ïîìàãàë ìó å ìúæ ñ èíèöèàëè JS, êîéòî â ìîìåíòà å áåãëåö îò ïðàâîñúäèåòî." Ñïîðåä Àðãî, JS ñúùî áèë áúëãàðñêè ãðàæäàíèí, êîéòî äîñòàâÿë ñêèìèðàùèòå óñòðîéñòâà è äóáëèðàë êàðòèòå. 

Ãåîðãè å çàâúðøèë Ñïîðòíîòî ó÷èëèùå "Âàñèë Ëåâñêè" â ãðàäà ïîä òåïåòàòà è áå çàêëåò ïðèâúðæåíèê íà Ëîêîìîòèâ Ïëîâäèâ è Þâåíòóñ.








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Ïî÷èâàé â ìèð ÆÎÐÎ,íÿìà äà çàáðàâÿ íèêîãà êîãàòî ìå çàêàðà íà ìà÷ â Òúðãîâèùå,óíèêàëíî ïúòóâàíå...
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Ïîëèöàèòå ðàáîòÿò ñ îðúæèå . Òîâà èì å ðàáîòàòà . Íà áúëãàðñêè ñå ïðåâåæäà ñèëèòå íà ðåäà !
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Ãîëÿìà ÷àñò îò èçäðúæêàòà íà Ëîêîòî îòòå÷å. Êðþøî è òîé ñêîðî ùå ñè áèå êàìøèêà. Ñòèêñ, Æîðå êî øà ïðàèòå òîãàâà??? Ùå âè îñòàíå ñàìî ïëþåíåòî ïî æÀëòèòå è îìðàçàòà âè êúì îòáîðà íà Ïëîâäèâ.
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Íåïúëíîëåòåí "øîôüîð" ïîìëÿ ïàòðóëêà ïðè ëóäà ãîíèòáà âúâ Âàðíåíñêî
14:03 / 05.04.2018
Âàðíà ïúðâà â Åâðîïà ñ îáùåñòâåíè åëåêòðè÷åñêè âåëîñèïåäè, èíòåãðèðàíè â òðàíñïîðòíàòà ñèñòåìà
08:50 / 05.04.2018
Ñëåä ïóáëèêàöèÿ íà Varna24.bg: Âàëÿò ñèãíàëè çà íåïðîõîäèìè òðîòîàðè âúâ Âàðíà
13:00 / 06.04.2018
Áåçïàðäîíåí òåæêàð ñ ãðàíäèîçíà èçöåïêà â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ!
12:00 / 06.04.2018
Öåíòðàëåí òðîòîàð ñå ïðåâúðíà â êîøìàð çà ïåøåõîäöèòå âúâ Âàðíà
14:44 / 05.04.2018
Îáùèíñêè ñúâåòíèöè çàðàäâàõà ñ ïîäàðúöè äåöà îò âàðíåíñêè ãðàäèíè
10:48 / 05.04.2018
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17:00 / 05.04.2018
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Âåëèêäåí 2018
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