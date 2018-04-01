Ìòåë ïðîìåíè ñèãíàëà "ñâîáîäíî" âúâ Âàðíà

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:26 / 11.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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13:48 / 10.04.2018
Æåíà íàïðàâè îïèò äà ñëîæè êðàé íà æèâîòà ñè âúâ Âàðíà
12:37 / 10.04.2018
Âèñîêàòà áåòîííà îãðàäà íà Ìîðñêà ãàðà îñòàíà â ìèíàëîòî, îáíîâÿâàò ïåøåõîäíàòà çîíà
16:16 / 10.04.2018
Ìíîãî ïèÿí çàðÿçà êîëàòà ñè ïî ñðåäàòà íà óëèöà âúâ "Âúçðàæäàíå", ïàäàøå, ñòàâàøå è íàêðàÿ çàñïà
15:49 / 10.04.2018
Çàâîä çà õëîð è ñîëíà êèñåëèíà âäèãàò íîâèòå ñîáñòâåíèöè íà "Ïîëèìåðè"
11:43 / 10.04.2018
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09:26 / 10.04.2018
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17:34 / 10.04.2018
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