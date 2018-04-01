Ìòåë ïðîìåíè ñèãíàëà "ñâîáîäíî" âúâ Âàðíà

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Êîìåíòàðè (2)
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Âèæ îùå:
Æåíà íàïðàâè îïèò äà ñëîæè êðàé íà æèâîòà ñè âúâ Âàðíà
12:37 / 10.04.2018
Çàâîä çà õëîð è ñîëíà êèñåëèíà âäèãàò íîâèòå ñîáñòâåíèöè íà "Ïîëèìåðè"
11:43 / 10.04.2018
Êîøìàðíî ïðèáèðàíå ñ âëàêà äî Âàðíà â ïîñëåäíèÿ ïî÷èâåí äåí
09:26 / 10.04.2018
Äåñåòêè óëèöè âúâ Âàðíà îñòàâàò áåç òîê â ñðÿäà
17:34 / 10.04.2018
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