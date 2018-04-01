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|Ñòóäåíòè ñ ðåäêè åçèöè ïîëó÷àâàò ëóäè ïàðè â êîëöåíòðîâåòå
Òîé ñî÷è çà ëîø ïðèìåð Ôðàíöèÿ. “Â ìîìåíòà Åìàíþåë Ìàêðîí ñå îïèòâà äà ðåôîðìèðà çàêîíèòå çà èçâúíðåäåí òðóä, çàùîòî ñà òåæêè. Îêàçâà ñå, ÷å ìíîãî õîðà ñà âúçïðåïÿòñòâàíè äà ðàáîòÿò òîëêîâà, êîëêîòî èñêàò. Òâúðäå ñèëíè ñèíäèêàòè ñà íàëîæèëè îñòàðåëè çàêîíè, êîèòî ïðå÷àò", îáÿñíÿâà èêîíîìèñòúò.
“Ïåêàðèòå âúâ Ôðàíöèÿ, êîèòî ðàáîòÿò íîùíî âðåìå, ñà çàäúëæåíè äà èìàò ïîíå åäèí ïî÷èâåí äåí â ñåäìèöàòà. Â ìîìåíòà íà ïåêàð å íàëîæåíà ãîëÿìà ãëîáà, çàùîòî å ðàáîòèë öÿëà ñåäìèöà", äîáàâÿ Ïàí÷åâ ïðåä "24 ÷àñà".
Ñïîðåä íåãî íîâèòå òðåíäîâå ïðè íîùíèÿ òðóä â Áúëãàðèÿ ñà ñúñðåäîòî÷åíè â àóòñîðñèíã èíäóñòðèÿòà – êîë è ñúðâèç öåíòðîâå, êîèòî îáñëóæâàò õîðà â äðóãè ÷àñîâè çîíè. “Áúëãàðè, êîèòî ðàáîòÿò ïðåç äåíÿ, ïîíÿêîãà ðàáîòÿò íîùíà ñìÿíà íàïðèìåð â Ùàòèòå. Èìà è áúëãàðñêè ðàáîòíèöè, êîèòî ñå òðóäÿò ñàìî íîùåì â êîëöåíòðîâå", êàçâà Ïàí÷åâ.
Òîé îáÿñíÿâà, ÷å ó íàñ âå÷å èìà ôèðìè, êîèòî ñå çàíèìàâàò ñ ò.íàð. èíòåðíåò òåëåôîíèÿ. Ïîääúðæàò òåõíîëîãèÿòà îò Áúëãàðèÿ íà êîìïàíèè îò öÿë ñâÿò.
“Èíòåðåñíîòî å, ÷å çàðàäè ãëîáàëèçàöèÿòà è êîìïþòúðíèòå êîìóíèêàöèè â Áúëãàðèÿ ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò äåéíîñòè, ÷èéòî åôåêò ñå âèæäà ìíîãî äàëå÷, è ìíîãî îò òåçè äåéíîñòè ñà ñâúðçàíè ñ 24-÷àñîâî ïîêðèòèå. Êîãàòî èìàø òåëåôîíèòå íà ôèðìà â ×èêàãî, òâîÿòà êîìïàíèÿ òðÿáâà äà å ãîòîâà ïî âñÿêî âðåìå, âêëþ÷èòåëíî è ïðåç íîùòà, äà ãè ïîêðè+âà", ïîä÷åðòàâà èêîíîìèñòúò.
Êîé êàêâî âúçíàãðàæäåíèå ïîëó÷àâà? Ïëþñîâåòå çà òåçè, êîèòî ðàáîòÿò ïðåç íîùòà, ñà â çàïëàùàíåòî. Òî å ìíîãî ïî-äîáðî, îáÿñíÿâà èêîíîìèñòúò. È óòî÷íÿâà, ÷å èìà ìíîãî ñòóäåíòè îñîáåíî îò òåõíè÷åñêè ñïåöèàëíîñòè, êîèòî ðàáîòÿò íîùåí ñúïîðò.
“Òàçè ðàáîòà èì äàâà äîñòàòú÷íî ïàðè äà ìîãàò äà ñå èçäúðæàò íàïðèìåð â Ñîôèÿ. Â ñúùîòî âðåìå ñòóäåíòèòå èìàò âúçìîæíîñò äà õîäÿò íà ëåêöèè. Íàèñòèíà íîùíàòà ñìÿíà å ïîäõîäÿùà çà ìëàäè õîðà", óáåäåí å Ïàí÷åâ.
“Àêî ðàáîòèø â êîëöåíòúð íà áúëãàðñêè åçèê, ùå âçåìåø ìíîãî ïî-ìàëêî îò òîçè, êîéòî ðàáîòè â êîëöåíòúð ñ ðåäêè åçèöè - àðàáñêè, òóðñêè, ÿïîíñêè, ñðúáñêè è äðóãè. Ïîäîáíè êàäðè ïîëó÷àâàò íàä 4 000 ëâ. Àêî çíàåø àíãëèéñêè åçèê è èìàø ïðèëè÷íà òåõíè÷åñêà ãðàìîòíîñò, ìîæå äà âçåìåø îêîëî 2000 ëâ. â êîëöåíòúð", ðàçñúæäàâà Ïàí÷åâ.
Êðàñè Ìèíêîâ ðàáîòè îò 3 ìåñåöà â êîë çà ïîääðúæêà íà èíòåðíåò äîñòàâ÷èê. “Ìîåòî ðàáîòíî âðåìå çàïî÷âà â 0 ÷ è ïðèêëþ÷âà 6 ÷. Æèâåÿ íà 400 ì îò îôèñà è âúðâÿ äî íåãî ïåøà. Òîâà å êàòî äà èäåø äî ìàãàçèíà!", ðàçêàçâà Ìèíêîâ.
Îáèêíîâåíî ñè ëÿãà êúì 6,30 ÷. Íåîáõîäèìè ìó ñà 7-8 ÷ ñúí. Êàçâà, ÷å íîùíèÿò òðóä íå ãî îòåã÷àâà è íå ïðå÷è íà åæåäíåâèåòî ìó.
“Ñúñ ñèãóðíîñò íîùíèÿò òðóä å ïî-äîáðå ïëàòåí â ÷àñòíèÿ ñåêòîð. Ìíîãî ÷åñòî â äúðæàâíèòå ñòðóêòóðè îáà÷å èìàø ïîâå÷å âðåìå çà ïî÷èâêà. Ñëåä íîùíà ñìÿíà òàì çàäúëæèòåëíî èìàø 2 äíè çà ïî÷èâàíå. Ò.å. ïðè íåíîðìèðàíî ðàáîòíî âðåìå ñå ñïàçâàò âñè÷êè ïî÷èâêè, à ïðè ÷àñòíèòå ôèðìè íå å òàêà", îáÿñíÿâà Ïàí÷åâ, ñðàâíÿâàéêè ïðîôåñèèòå â êîë- è ñúðâèñ öåíòðîâå ñ ïîëèöàè è ïîæàðíèêàðè.
Òîé èìà èíôîðìàöèÿ, ÷å ìíîãî îò áúëãàðñêèòå ñòóäåíòêè ïî ìåäèöèíà íîùåì ðàáîòÿò êàòî ìåäèöèíñêè ñåñòðè. “Òîâà èì ïîìàãà, ïðåäè äà ñòàíàò ñïåöèàëèçàíòè. Õåì íàó÷àâàò íîâè íåùà, õåì âëèçàò â ïðîôåñèÿòà è èìàò âúçìîæíîñò äà ñè íàáàâÿò äîïúëíèòåëåí äîõîä", êàçâà èêîíîìèñòúò.
Ñïîðåä íåãî íÿìà ïðîáëåì, êîãàòî “÷îâåê èñêà äà ðàáîòè ïîâå÷å, çà äà èçâàäè ïîâå÷å ïàðè, âúïðåêè ÷å ùå å ïîâå÷å íàòîâàðåí îò òîâà, êîåòî å çàïèñàíî â çàêîíà".
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 44 ìèí.
0
ïðåäè 47 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 43 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Êàòàñòðîôà ñ òàêñè äî Ìëàäåæêèÿ äîì âúâ Âàðíà
10:22 / 13.04.2018
Ïðÿê ñâèäåòåë íà êàòàñòðîôàòà, êàðàù â äðóãàòà ïîñîêà, å 22-ÿò ïîñòðàäàë
16:35 / 13.04.2018
Òàêà èçãëåæäà ðåíîòî, ïðåâúðíàëî â êîâ÷åã àâòîáóñà íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
15:07 / 13.04.2018
Ìèòèíã ñðåùó äæåíäúð èäåîëîãèÿòà ùå èìà âúâ Âàðíà
14:24 / 13.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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