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"Èìà õîðà â çàëàòà, êîèòî íÿìàò ïðàâî äà ãëàñóâàò. ×àêàìå äà íàïóñíàò çàëàòà è ùå ïðåìèíåì êúì ãëàñóâàíå", çàÿâè ñïîêîéíî Áîæèäàð Ëóêàðñêè, êîéòî íå ìèñëè çà îñòàâêà.
Êîìåíòàðè (6)
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09:33 / 17.04.2018
Îòêðèõà èç÷åçíàëèÿ Àíãåë ìúðòúâ âúâ Âàðíà
08:42 / 16.04.2018
Íåòúðïåëèâè øîôüîðè íàëàçèõà íîâîòî ïëàòíî íà áóë."Ïðèìîðñêè"
13:17 / 16.04.2018
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