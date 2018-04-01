Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ðúêîïàøåí áîé è ãðîçíè ñöåíè íà çàñåäàíèå íà ÑÄÑ!
Èçòî÷íèê: btv 13:14 / 17.04.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© btv
âèæ ãàëåðèÿòà
Â ñêàíäàë è ðúêîïàøíè ñõâàòêè ïðåðàñíà äðàìàòè÷íîòî çàñåäàíèå íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò íà ÑÄÑ â "Êðàñíî ñåëî". Ëèäåðúò Áîæèäàð Ëóêàðñêè ïîèñêà äà íàñî÷è ïàðòèÿòà êúì "êîíñåðâàòèâíî-ïàòðèîòè÷íà" êîàëèöèÿ ñ ÍÔÑÁ, à ñòðóêòóðè íà "ñèíèòå" ïîèñêàõà îñòàâêàòà ìó.

Êðúãîâåòå îêîëî ïðåäñåäàòåëÿ âå÷å îïèòàõà äà èçêëþ÷àò íåäîâîëíèòå ñ ôîðìàëíèÿ ìîòèâ, ÷å íå ñà ïëàùàëè ÷ëåíñêè âíîñ, à äíåñ áóêâàëíî ñ êîëåíå è ëàêòè ñòèãíàõà äî "ñöåíàðèé" çà ñâàëÿíåòî íà Ëóêàðñêè – ïðè òîâà, ïðèïèñàí íà Èâàí Êîñòîâ.

"Èìà õîðà â çàëàòà, êîèòî íÿìàò ïðàâî äà ãëàñóâàò. ×àêàìå äà íàïóñíàò çàëàòà è ùå ïðåìèíåì êúì ãëàñóâàíå", çàÿâè ñïîêîéíî Áîæèäàð Ëóêàðñêè, êîéòî íå ìèñëè çà îñòàâêà.









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Ààààòååååé.. äà ñà ñáèÿò è íàøå ìúðøè åäèí ïúò...íÿêîé âèæäàë ëè å áîé,àìà èñòèíñêè íîé â íàøèÿ ïàðëàìåíò...? ...íÿìà è äà âèäèòå ðÿäêîñò å ùîòî äÿëáàòà çà âñåêè å äîâîëíà ÿâíî... ìúðøè äîëíè ðŸ¤¬ðŸ˜¡ðŸ¤¬
-1
 
 
áèÿò ñå êîé ïî ïúðâè äà áóòíå áîéêî áîðèñîâ :)
penata
Ðàáîòÿ çà ñåáå ñè,à ùîì ðàáîòÿ,òîâà å äîáðå !
ïðåäè 4 ÷. è 36 ìèí.
+3
 
 
Èñòèíàòà ðàíî èëè êúñíî èçëèçà íàÿâå. Åòâà å ÑÄÑ,ùå ñå èçòðåïÿò çà âëàñò è ïàðè...áèâøèòå äðóãàðè. Òî äà ñå ÷óäèø...äà ñå ñìååø ëè...äà ïëà÷åø ëè...È èñêàò óòðå èëè ñëåä âðåìå... òèÿ âàãàáîíòè ïàê äà íè óïðàâëÿâàò. Ùå ñòàíå...àìà äðóã ïúò.
+2
 
 
Íîâ áàðäàê ñúñ ñòàðè êó..è!!!!
+1
 
 
Òîâà ëè îñòàíà îò îíîâà ìîãúùî ÑÄÑ, êîåòî ïðåäè 20 ãîäèíè äúðæåøå â ðúöåòå ñè "âñÿ âëàñòü ñîâåòàì"... Ñúæàëÿâàì è ñå ðàçêàéâàì çàòîâà, ÷å áÿõ åäèí îò òÿõ ïî îíîâà âðåìå...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Çàáèõà êèðêà â ìåðöåäåñà íà âàðíåíñêè àäâîêàò
09:33 / 17.04.2018
Êàêúâ ñïèñúê îò óëèöè áåç òîê âúâ Âàðíà çà óòðå! Äàíî íå ñòå ñðåä "êúñìåòëèèòå"
17:04 / 16.04.2018
Ìëàä øîôüîð çàãèíà íà ïúòÿ Äîáðè÷ - Âàðíà ñëåä óäàð â êîøóòà è ðåäèöà äúðâåòà
12:22 / 16.04.2018
Îòêðèõà èç÷åçíàëèÿ Àíãåë ìúðòúâ âúâ Âàðíà
08:42 / 16.04.2018
Íåòúðïåëèâè øîôüîðè íàëàçèõà íîâîòî ïëàòíî íà áóë."Ïðèìîðñêè"
13:17 / 16.04.2018
Âàðíåíñêèÿò ïèëîò, êîéòî ðàíè 4 äóøè íà ðàëè êðàé Øóìåí, ñå îêàçà èçäèðâàí ïðåñòúïíèê! Ïðåäàë ñå å äíåñ!
16:21 / 17.04.2018
"Ñèíÿòà çîíà" âúâ Âàðíà íå ïî-ðàíî îò ñðåäàòà íà ìàé! Ïúðâî êúðïÿò äóïêèòå, íî ñêðèâàò çíàöèòå, çà äà íÿìà ïàíèêà
08:45 / 17.04.2018
Àêòóàëíè òåìè
Âåëèêäåí 2018
Íàìåðèõà óáèò ìëàä ìúæ â Äåâíÿ
Ìúæ ïî÷èíà â Grand Mall
Ñðåùà íà Åðäîãàí ñ åâðîïåéñêèòå ëèäåðè âúâ Âàðíà
Êîíòåéíåðè çà èçïîëçâàíè äðåõè ïîñòàâÿò èç Ïëîâäèâ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: