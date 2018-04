Варна става геймърска столица на България

© Grand Mall Varna



"Избрахме Варна за стартов град на The Royal Clash турнир тази година, защото варненските играчи и зрители са сред най-активните и най-запалените – споделя Слави. - От коментарите в нашия youtube канал знаем, че страшно много хора са от Варна и че в този град геймърството е на изключително ниво.“



Мястото на турнира е ет. 2 на Grand Mall, началото е в 10:30 с откриване и настаняване на играчите. В 11:00 започва въвеждане на паролите за двата паралелни турнира по 190 човека. Първият кръг на турнира е от 12:00 до 13:00, вторият – от 13:00 до 15:00 ч. ще включи 16 играчи (първите 8 от двата турнира; двойките за битките се определят чрез жребий); 2 победи от 3 мача. От 15:00 до 16:00 е трети кръг с 8 играчи; 2 победи от 3 мача. От 16:00 до 16:30 - четвърти кръг - 4 играчи; 2 победи от 3 мача. От 16:30 до 16:45 - Clash Royale малък финал - битки за трето и четвърто място; 2 победи от 3 мача. Финалът е обявен за 16:45 - 17:00 ч. с битките за първо и второ място; 2 победи от 3 мача. Всеки сблъсък се играе като шоу-мач на сцената!



Подобаващи техно награди очакват победителите – играчът, завършил на първо място, ще получи Trust GXT 590 Bosi Bluetooth Gamepad, Trust GXT 870 Mechanical TKL Gaming Keyboard, Trust Primo Powerbank 10000 и Trust Soft Sleeve for 10″ tablets. Награди ще има и за класиралите се на второ, трето и четвърто място в турнира.



Специален момент за почитателите на игрите ще бъде Фен срещата със Слави от The Clashers, която ще започне около 17:00. Тогава всеки ще може да връчи лично на Слави свой фен арт, да се снима с него и да обмени мисли с прочутия геймър.



Входът за публиката на The Royal Clash Варна 2018 е свободен.