Искри от фолклора и Вивалди в концерта на Теодосий Спасов на "Варненско лято“

© Отдавна варненските почитатели на Теодосий Спасов са си запазили датата 5.07. – с големи очаквания е фестивалната публика към поредната среща с един от най-любимите си музиканти. На Музикалното "Варненско лято“ 2018 Теодосий Спасов идва със своята най-нова творба - Концерта за кавал, кларинет и оркестър, който пожъна вече аплодисментите на меломаните в столицата. Морската публика ще го види като композитор и солист в центъра на един проект, събрал най-хубавите симфонични танци на Петко Стайнов, Золтан Кодай и Антонин Дворжак. Симфоничният оркестър на БНР под диригентството на Марк Кадин и световното име в кларинета Илиян Илиев ще изпълнят тази пъстра и прелюбопитна програма на 5 юли в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център от 19 часа.



За написването на своя нов концерт Теодосий Спасов казва: "Бих желал тази творба с нещо да напомня онези малки концерти на Вивалди, които се слушат лесно, очароват и не ни натискат със своето времетраене. Музика за слушане и за радост на нас самите и на публиката. В концерта не исках да има надсвирване, а да има един полет, това типично вивалдиевско пулсиране в ритъма и в щрайха. Разбира се, моята музика съдържа искри от фолклора – това, което обичам, с което съм израснал, което съм учил. И мисля, че е хубаво да го има винаги в музиката, която се създава тук под небето на България, на земята на България“.



Симфоничният оркестър на БНР ще бъде дирижиран от маестро Марк Кадин. Роден в Украйна в семейство с дълбоки музикални традиции, той получава музикалното си образование в Москва. Работил е в тясно сътрудничество с легенди като Валери Гергиев и Мстислав Ростропович, с Майкъл Тилсън-Томас, Кент Нагано, Евгени Светланов. По покана на Владимир Спиваков от 1999 г. до 2003 е диригент на Държавния камерен оркестър "Московски виртуози“, с който изнася концерти в Русия, прави европейски турнета в Швейцария, Фоландия, Германия. Работил е с изтъкнати артисти като Дмитрий Хворостовский, Максим Венгеров, Вадим Репин, Михаил Плетньов, Денис Мацуев.



Главна фигура в премиерната творба на Теодосий Спасов е кларинетистът Илиян Илиев – виртуоз, завършил легендарния The Juilliard School в Ню Йорк. Концертирал е в най-престижните зали на САЩ и Русия и паралелно е развил своя новаторски метод за преподаване по кларинет, наречен "Cat Tongue". Провежда десетки майсторски класове в Mannes College of Music, Ню Йорк, Curtis Institute of Music, Филаделфия, и Московската държавна консерватория "П. И. Чайковски“. От 2012 до 2014 г. Илиян Илиев е първи кларинетист на Florida Grand Opera.



В концерта със симфонични танци ще прозвучи най-емблематично оркестрово произведение на Петко Стайнов - симфоничната сюита "Тракийски танци“. Програмата продължава с шедьовъра "Танци от Галанта“ на унгарския композитор Золтан Кодай. В него авторът претворява своите музикални спомени от детството. "Танци от Галанта“ е едно от най-изпълняваните произведения на Кодай през 2017 г., когато в цяла Европа се отбелязва 50-годишнината от смъртта на композитора. Публиката ще чуе и една от най-популярните творби на Антонин Дворжак - "Славянски танци“.



Билети от Касата на ФКЦ, цени на билетите – от 5 до 20 лв., за ученици, студенти, пенсионери – 2 лв.