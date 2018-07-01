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Ôèíàíñîâà ïðîâåðêà îòêðè âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ â ÒÓ-Âàðíà
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 13:08 / 03.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Â Òåõíè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà îò îêîëî 1 ìåñåö òå÷å îäèòíà ïðîâåðêà. Òîâà ñúîáùè îáðàçîâàòåëíèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ.

Ïî èíôîðìàöèÿ íà Íîâà òâ åäíà ÷àñò îò ïðîâåðêàòà å çàïî÷íàëà ïî ñèãíàë íà íåäîâîëíè ñëóæèòåëè íà óíèâåðñèòåòà, à äðóãàòà – ñëåä ðàçñëåäâàíåòî, êîåòî áå èçëú÷åíî â "Òåìàòà íà NOVA". Â íåãî æóðíàëèñòúò Ìàðèí Íèêîëîâ ðàçêàçâà çà ñúìíèòåëíè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ðåìîíòè è ñìåòîèçâîçâàíå.

Ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè îò ïðîâåðêàòà ïîêàçâàëè, ÷å èìà "âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Âúë÷åâ â åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ".

"Âñè÷êè òåçè êîíñòàòàöèè ùå áúäàò ïðàòåíè íà àãåíöèÿòà çà Äúðæàâíà ôèíàíñîâà èíñïåêöèÿ, âåðîÿòíî è íà ïðîêóðàòóðàòà, òúé êàòî èìà èíäèêàòîðè çà èçìàìà", çàÿâè Âúë÷åâ.

Ïî äóìèòå ìó ñàìèÿò òîé êàòî ìèíèñòúð íÿìà ãîëåìè ïðàâà ïî îòíîøåíèå íà ôèíàíñîâîòî óïðàâëåíèå íà âèñøèòå ó÷èëèùà.

"Èìà åäíà ñàíêöèÿ – îòíåìàíå íà àêðåäèòàöèÿòà. Íî òîâà å êðàéíà ìÿðêà, ïðåêîìåðíà, çàùîòî îçíà÷àâà çàòâàðÿíå íà âèñøåòî ó÷èëèùå", îáÿñíè Âúë÷åâ.

Òîé îáÿñíè, ÷å ñà íåîáõîäèìè çàêîíîâè ïðîìåíè.

"Ñòàðòèðàëè ñìå òîçè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîð", çàÿâè ìèíèñòúðúò.

Ïî äðóãèÿ ñêàíäàë îò ìèíàëàòà ñåäìèöà, ïðè êîéòî ñå îêàçà, ÷å áëàãîåâãðàäñêî ó÷èëèùå îòêàçâà äà ïðèåìà ó÷åíèöè îò ðîìñêè ïðîèçõîä, Êðàñèìèð Âúë÷åâ çàÿâè, ÷å òîâà å íåäîïóñòèìî è äèñêðèìèíàöèîííî.

"Íÿìàò ïðàâî äà îòêàçâàò ïðèåìàíå, íà êîåòî è äà å äåòå", çàÿâè Âúë÷åâ.

Ñïîðåä íåãî ïðîáëåìúò îñâåí â ó÷èëèùàòà å è â ðîäèòåëèòå, êîèòî íå èñêàò äà çàïèñâàò äåöàòà ñè â ó÷èëèùå ñ ðîìè.

"Ïðîáëåìúò å ñúñ ñåãðåãàöèÿòà – ïúðâè÷íàòà è âòîðè÷íàòà. Ïúðâè÷íàòà å â ðîìñêèòå êâàðòàëè, êúäåòî ó÷èëèùàòà ñà ðîìñêè. Òàì äúðæàâàòà òðÿáâà äà âëîæè âñè÷êèòå ñè ðåñóðñè, çà äà âêëþ÷è åôåêòèâíî òåçè äåöà. Èìà ïðîáëåì è ñ âòîðè÷íàòà. Òÿ å êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%. Ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä", îáÿñíè Âúë÷åâ.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Îòíîñíî âúïðîñíàòà ñèñòåìà çà êàðòèòå ïî 1.60ëâ îòñòúïêà, å ñïîðíî äàëè íÿêîé ìîæå äà èçïîëçâà 2-3 êàðòè (ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà èçáÿãâàíå íà îïàøêè ùîì èìàò åäíà êàñà). Îò òåõíè÷åñêà ãëåäàí òî÷êà îáà÷å, âèæäàì åäíà òúïî íàïðàâåíà ñèñòåìà (ïîäòèêâàùà êúì òî÷åíå íà ïàðè). Òåçè ñèñòåìè íå òðÿáâà äà ñå èçãðàæäàò íà ïðèíöèïà áðîéêà è ïîñëå äúðæàâàòà äà ïëàùà óìíîæåíî ïî 1.60ëâ, à òðÿáâà âñÿêà êàðòà äà èìà âèðòóàëíî ñàëäî ïî 1.60 íà äåí è äà è ñå çàâåæäàò òî÷íî çàêóïåíèòå ñòîêè, êîèòî ïðåäâàðèòåëíî ñà âúâåäåíè ñ öåíè. Ïî òîçè íà÷èí, àêî åäèí ïðîäóêò ñòðóâà 3.20 ïðèìåðíî, íå ìîæå äà ñå çàêóïè ñ äâå êàðòè. Èìà è îùå äîñòà òåõíè÷åñêè ïðåïÿòñòâèÿ, íî êàêòî âñè÷êî â ÁÃ - èäåÿ õóáàâà, íî èçïúëíåíèå íóëåâî!
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Èíòåðåñíî äàëè ã-í Âúë÷åâí èëè íÿêîé äðóã â íåãîâîòî ìèíèñòåðñòâî ñè çàäàâà âúïðîñà çàùî "êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà (íà öèãàíèòå) ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%... ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä"? Ïðîñòî çàùîòî èì ñå çàíèìàâà ñ äîïúëíèòåëíèÿ íàïúí äà ñå ìåñòÿò? Çàùîòî âñè÷êè òàêèâà ðîäèòåëè äî åäèí è áåç èçêëþ÷åíèå ñà ðàñèñòè? Èëè âñå ïàê èìà è íÿêàêâè ðàçóìíè è îñíîâàòåëíè ïðè÷èíè?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Òÿëî, óâèòî â ÷àðøàô äî ñóïåðìàðêåò âúâ "Âëàäèñëàâîâî", óæàñè ìèíóâà÷è
08:48 / 02.07.2018
Ïî÷èíà 18-ãîäèøíèÿò êîëîåçäà÷, ïîìåòåí îò ìëàä øîôüîð áåç êíèæêà âúâ Âàðíà
12:34 / 02.07.2018
19-ãîäèøíà ñ "Òîéîòà" çàáúðêà òåæêà êàòàñòðîôà ñ òàêñè è àâòîáóñ âúâ Âàðíà, òðè æåíè ïîñòðàäàõà
09:32 / 02.07.2018
Íåìñêà áëîãúðêà îìàãüîñàíà îò ïðåëåñòèòå íà Âàðíà
16:40 / 02.07.2018
Ñòàíà ÿñíî êîé å "òàëàíòúò" ñ óíèêàëíàòà ìàíåâðà äî Ìàêäðàéâ
10:26 / 03.07.2018
Ðàçêðèõà ïîäðîáíîñòè çà òàéíàòà áÿëà âå÷åðÿ âúâ Âàðíà
09:25 / 03.07.2018
Âíèìàâàéòå! Õîðîñêîïúò çà þëè âåùàå ãîëåìè áåäè çà 3 çîäèè
10:01 / 01.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Òðóï íà ìúæ ïðåä Âîåííà áîëíèöà
Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò íà Âàðíà
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
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