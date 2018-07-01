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|Ôèíàíñîâà ïðîâåðêà îòêðè âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ â ÒÓ-Âàðíà
Ïî èíôîðìàöèÿ íà Íîâà òâ åäíà ÷àñò îò ïðîâåðêàòà å çàïî÷íàëà ïî ñèãíàë íà íåäîâîëíè ñëóæèòåëè íà óíèâåðñèòåòà, à äðóãàòà – ñëåä ðàçñëåäâàíåòî, êîåòî áå èçëú÷åíî â "Òåìàòà íà NOVA". Â íåãî æóðíàëèñòúò Ìàðèí Íèêîëîâ ðàçêàçâà çà ñúìíèòåëíè îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ðåìîíòè è ñìåòîèçâîçâàíå.
Ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè îò ïðîâåðêàòà ïîêàçâàëè, ÷å èìà "âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà íàðóøåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Âúë÷åâ â åôèðà íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ".
"Âñè÷êè òåçè êîíñòàòàöèè ùå áúäàò ïðàòåíè íà àãåíöèÿòà çà Äúðæàâíà ôèíàíñîâà èíñïåêöèÿ, âåðîÿòíî è íà ïðîêóðàòóðàòà, òúé êàòî èìà èíäèêàòîðè çà èçìàìà", çàÿâè Âúë÷åâ.
Ïî äóìèòå ìó ñàìèÿò òîé êàòî ìèíèñòúð íÿìà ãîëåìè ïðàâà ïî îòíîøåíèå íà ôèíàíñîâîòî óïðàâëåíèå íà âèñøèòå ó÷èëèùà.
"Èìà åäíà ñàíêöèÿ – îòíåìàíå íà àêðåäèòàöèÿòà. Íî òîâà å êðàéíà ìÿðêà, ïðåêîìåðíà, çàùîòî îçíà÷àâà çàòâàðÿíå íà âèñøåòî ó÷èëèùå", îáÿñíè Âúë÷åâ.
Òîé îáÿñíè, ÷å ñà íåîáõîäèìè çàêîíîâè ïðîìåíè.
"Ñòàðòèðàëè ñìå òîçè ïîëèòè÷åñêè ðàçãîâîð", çàÿâè ìèíèñòúðúò.
Ïî äðóãèÿ ñêàíäàë îò ìèíàëàòà ñåäìèöà, ïðè êîéòî ñå îêàçà, ÷å áëàãîåâãðàäñêî ó÷èëèùå îòêàçâà äà ïðèåìà ó÷åíèöè îò ðîìñêè ïðîèçõîä, Êðàñèìèð Âúë÷åâ çàÿâè, ÷å òîâà å íåäîïóñòèìî è äèñêðèìèíàöèîííî.
"Íÿìàò ïðàâî äà îòêàçâàò ïðèåìàíå, íà êîåòî è äà å äåòå", çàÿâè Âúë÷åâ.
Ñïîðåä íåãî ïðîáëåìúò îñâåí â ó÷èëèùàòà å è â ðîäèòåëèòå, êîèòî íå èñêàò äà çàïèñâàò äåöàòà ñè â ó÷èëèùå ñ ðîìè.
"Ïðîáëåìúò å ñúñ ñåãðåãàöèÿòà – ïúðâè÷íàòà è âòîðè÷íàòà. Ïúðâè÷íàòà å â ðîìñêèòå êâàðòàëè, êúäåòî ó÷èëèùàòà ñà ðîìñêè. Òàì äúðæàâàòà òðÿáâà äà âëîæè âñè÷êèòå ñè ðåñóðñè, çà äà âêëþ÷è åôåêòèâíî òåçè äåöà. Èìà ïðîáëåì è ñ âòîðè÷íàòà. Òÿ å êîãàòî â åäíî ó÷èëèùå äåöàòà ñòàíàò ïîâå÷å îò 15-20%. Ðîäèòåëèòå çàïî÷âàò äà èçòåãëÿò äåöàòà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä", îáÿñíè Âúë÷åâ.
Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 30 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 4 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òÿëî, óâèòî â ÷àðøàô äî ñóïåðìàðêåò âúâ "Âëàäèñëàâîâî", óæàñè ìèíóâà÷è
08:48 / 02.07.2018
Íåìñêà áëîãúðêà îìàãüîñàíà îò ïðåëåñòèòå íà Âàðíà
16:40 / 02.07.2018
Ñòàíà ÿñíî êîé å "òàëàíòúò" ñ óíèêàëíàòà ìàíåâðà äî Ìàêäðàéâ
10:26 / 03.07.2018
Ðàçêðèõà ïîäðîáíîñòè çà òàéíàòà áÿëà âå÷åðÿ âúâ Âàðíà
09:25 / 03.07.2018
Âíèìàâàéòå! Õîðîñêîïúò çà þëè âåùàå ãîëåìè áåäè çà 3 çîäèè
10:01 / 01.07.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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