Фестивалът за късометражно кино In The Palace приключи с обвинения към управата на Двореца в Балчик

© След седем дни, изпълнени със 154 късометражни филма от цял свят, разнообразна музикална програма на открито, лекции на гостуващи експерти, срещи на киноиндустрията, пичинг сесии за финансиране на проекти и практически упражнения за най-малките, IN THE PALACE International Short Film Festival обяви фаворитите за тазгодишното си, празнично 15-то издание.



Въпреки доброто настроение, на закриващата официална церемония организаторите на фестивала, отличен от Американската филмова академия, отправиха своите обвинения към съорганизаторите от ДКИ-КЦ "Двореца“ в Балчик. Екипът на IN THE PALACE шокира стотиците гости, участници и международното жури с неочаквано официално изявление, обявяващо притесненията им от определени порочни практики, спъващи оптималното провеждане и развитието на фестивала в желаната посока, и обяви неговото преустановяване до разрешаване на казуса. С това организаторите поискаха оставката на Жени Михайлова, директор на ДКИ-КЦ "Двореца“ в Балчик – мястото, което от години заема ролята на съорганизатор на събитието.



Това се случва именно в годината, в която IN THE PALACE International Short Film Festival отбеляза безпрецедентен успех – беше одобрен официално от Филмовата академия в САЩ да изпраща своите победители за разглеждане от комисията на наградите Оскар. Подобно признание е без аналог в историята на българската филмова индустрия и ще отвори големи възможности пред три продукции. Най-добрият роден късометражен филм "Банго Васил“ на Милен Витанов ще е първият, имащ възможност да влезе в селекцията на 91-ото издание на Оскарите. Впечатляващата анимация успя да спечели журито с интересната си история, както и намигването към актуалните проблеми за расовата дискриминация. Заедно с него към комисията на Филмовата академия ще се насочи най-добрият анимационен филм от международната селекция – "Confino“ на Nico Bonomolo от Италия, както и ирландският “Wave" на Benjamin Clearly и T J O’Grady Peyton, спечелил приза за най-добър късометражен филм в надпреварата в Балчик. Специално споменати бяха “Downside Up" на Peter Ghesquiere от Белгия и “Have No Fear" на Marco Calvese от Италия.



В секцията за студентски продукции журито в Балчик отдаде особено внимание на швейцарския “Millimeterle" на Pascal Reinmann, а наградите взеха българският “Shadows" на Виктория Караколева, чешката анимация "Happy End"на Jan Saska и документалният “The Sandman" на Lauren Knapp от САЩ.



В официалната международна надпревара за документални продукции специално споменаване си заслужи холандският “Meryem"на Reber Dosky, а призът бе връчен на “Rakijada – Destillated Village Tales" на Nikola Ilic, Сърбия/ Швейцария. Пичинг сесията и парична подкрепа за осъществяването на проекта “Psychicken" спечели Ata Mojabi от Италия.



Специалната награда на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ спечели филмът "Срам“ на режисьора Петър Крумов.



IN THE PALACE International Short Film Festival благодари на всички партньори, участници, доброволци и колеги за всестранната подкрепа през неговата 15-годишна история. Текст на официалното становище на екипа, призоваващ преди всичко към запазване и развитие на културните ценности в ДКИ-КЦ "В Двореца“ ще откриете в петицията: https://www.gopetition.com/petitions/support-in-the-palace-international-short-film-festival-stop-killing-culture-at-the-palace-balchik.html