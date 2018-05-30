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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 12:38 / 04.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Êîãà ùå çàðàáîòè âèñîêîñêîðîñòíîòî òðàñå çà àâòîáóñèòå âúâ Âàðíà? Êîãà ùå áúäå ïóñíàòà â äåéñòâèå íîâàòà áèëåòíà ñèñòåìà â ìîðñêèÿ ãðàä è âàðíåíöè ùå ïúòóâàò ñ åäèí áèëåò ïî äâå è ïîâå÷å ëèíèè? Çàùî íå ðàáîòÿò òàáëàòà ïî ñïèðêèòå? Íà òåçè è îùå âúïðîñè äíåñ íå ìîæàõà äà äàäàò åäíîçíà÷åí îòãîâîð ðúêîâîäèòåëèòå íà ïðîåêòà "Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò" âúâ Âàðíà, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Varna24.bg

Ëþáîïèòñòâîòî íà ðåïîðòåðèòå îñòàíà íåçàäîâîëåíî ïî âðåìå íà ñðåùà, íà êîÿòî áÿõà ïðåäñòàâåíè íîâèòå 15 àâòîáóñà çà íóæäèòå íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â ãðàäà. 

 Èíæ. Áèñòðà Äèìîâà – ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêòà âúâ âòîðàòà ìó ôàçà, îáÿñíè, ÷å òåïúðâà â ãðàäà ïðåäñòîÿò îùå ðåìîíòè âúâ âðúçêà ñ ðåàëèçèðàíåòî íà ïðîåêòà. Âòîðàòà ôàçà íà "Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò" å íà ñòîéíîñò 39 ìëí.ëâ. 

Â ñëåäâàùèòå ìåñåöè âàðíåíöè ùå òðÿáâà äà èçòúðïÿò ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê" â ó÷àñòúêà îò áóë."Âàñèë Ëåâñêè" äî áóë. "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè", âêëþ÷èòåëíî ðåìîíò íà ïúòåí âúçåë "Âèíèöà", ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Âàñèë Ëåâñêè" â ó÷àñòúêà îò óë. "Ïîäâèñ" äî áóë. "Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê". Îò ñåïòåìâðè çàïî÷âàò ðåìîíòè è ïî áóë. "Ñúáîðíè" è ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Íàðîäíè áóäèòåëè", êîéòî ùå çàïî÷íå îò Àñïàðóõîâ ìîñò è ùå ñòèãíå äî êðúãîâîòî äâèæåíèå íà áóë. "Ìàðà Òàñåâà", îáÿñíè èíæ. Äèìîâà. 

"Èíòåãðèðàíèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò å ïðîöåñ, êîéòî ñå ïîñòèãà ïîåòàïíî. Òîçè ïðîåêò öåëè íàäãðàæäàíå íà ïðåäõîäíèÿ. Àç ñúì ðúêîâîäèòåë íà âòîðèÿ åòàï, çàòîâà íå ìîãà äà êîìåíòèðàì ïúðâèÿ. Òîçè âòîðè åòàï òðÿáâà äà ïðèêëþ÷è íà 19 ÿíóàðè 2021 ã. Â òîçè åòàï å ïðåäâèäåíî è âúâåæäàíåòî íà îùå ÷åòèðè êîìïîíåíòà. Òîâà ñà èíôîðìàöèîííèòå òàáëà, êîèòî ùå ñå ïîñòàâÿò íà îùå 50 ñïèðêè, êðúñòîâèùàòà ïî áóë. "Ñëèâíèöà" ùå áúäàò ñ âèäåîíàáëþäåíèå, êîåòî ùå íàïðàâè íîâà çåëåíà âúëíà è èçãðàæäàíåòî íà 25 èíòåëèãåíòíè ïåøåõîäíè ïúòåêè", îáÿñíè îùå Áèñòðà Äèìîâà.

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08:48 / 02.07.2018
Ïî÷èíà 18-ãîäèøíèÿò êîëîåçäà÷, ïîìåòåí îò ìëàä øîôüîð áåç êíèæêà âúâ Âàðíà
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Ñòàíà ÿñíî êîé å "òàëàíòúò" ñ óíèêàëíàòà ìàíåâðà äî Ìàêäðàéâ
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16:40 / 02.07.2018
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Ðàçêðèõà ïîäðîáíîñòè çà òàéíàòà áÿëà âå÷åðÿ âúâ Âàðíà
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