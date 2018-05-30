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|Ìèñòèêà îáãðúùà ïðîåêòà "Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò" âúâ Âàðíà
Ëþáîïèòñòâîòî íà ðåïîðòåðèòå îñòàíà íåçàäîâîëåíî ïî âðåìå íà ñðåùà, íà êîÿòî áÿõà ïðåäñòàâåíè íîâèòå 15 àâòîáóñà çà íóæäèòå íà ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò â ãðàäà.
Èíæ. Áèñòðà Äèìîâà – ðúêîâîäèòåë íà ïðîåêòà âúâ âòîðàòà ìó ôàçà, îáÿñíè, ÷å òåïúðâà â ãðàäà ïðåäñòîÿò îùå ðåìîíòè âúâ âðúçêà ñ ðåàëèçèðàíåòî íà ïðîåêòà. Âòîðàòà ôàçà íà "Èíòåãðèðàí ãðàäñêè òðàíñïîðò" å íà ñòîéíîñò 39 ìëí.ëâ.
Â ñëåäâàùèòå ìåñåöè âàðíåíöè ùå òðÿáâà äà èçòúðïÿò ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê" â ó÷àñòúêà îò áóë."Âàñèë Ëåâñêè" äî áóë. "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè", âêëþ÷èòåëíî ðåìîíò íà ïúòåí âúçåë "Âèíèöà", ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Âàñèë Ëåâñêè" â ó÷àñòúêà îò óë. "Ïîäâèñ" äî áóë. "Îñìè ïðèìîðñêè ïîëê". Îò ñåïòåìâðè çàïî÷âàò ðåìîíòè è ïî áóë. "Ñúáîðíè" è ðåêîíñòðóêöèÿ íà áóë. "Íàðîäíè áóäèòåëè", êîéòî ùå çàïî÷íå îò Àñïàðóõîâ ìîñò è ùå ñòèãíå äî êðúãîâîòî äâèæåíèå íà áóë. "Ìàðà Òàñåâà", îáÿñíè èíæ. Äèìîâà.
"Èíòåãðèðàíèÿ ãðàäñêè òðàíñïîðò å ïðîöåñ, êîéòî ñå ïîñòèãà ïîåòàïíî. Òîçè ïðîåêò öåëè íàäãðàæäàíå íà ïðåäõîäíèÿ. Àç ñúì ðúêîâîäèòåë íà âòîðèÿ åòàï, çàòîâà íå ìîãà äà êîìåíòèðàì ïúðâèÿ. Òîçè âòîðè åòàï òðÿáâà äà ïðèêëþ÷è íà 19 ÿíóàðè 2021 ã. Â òîçè åòàï å ïðåäâèäåíî è âúâåæäàíåòî íà îùå ÷åòèðè êîìïîíåíòà. Òîâà ñà èíôîðìàöèîííèòå òàáëà, êîèòî ùå ñå ïîñòàâÿò íà îùå 50 ñïèðêè, êðúñòîâèùàòà ïî áóë. "Ñëèâíèöà" ùå áúäàò ñ âèäåîíàáëþäåíèå, êîåòî ùå íàïðàâè íîâà çåëåíà âúëíà è èçãðàæäàíåòî íà 25 èíòåëèãåíòíè ïåøåõîäíè ïúòåêè", îáÿñíè îùå Áèñòðà Äèìîâà.
Êàêâî îùå êàçà åêñïåðòà âèæòå âúâ âèäåîòî!
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Âèæ îùå:
Òÿëî, óâèòî â ÷àðøàô äî ñóïåðìàðêåò âúâ "Âëàäèñëàâîâî", óæàñè ìèíóâà÷è
08:48 / 02.07.2018
Ñòàíà ÿñíî êîé å "òàëàíòúò" ñ óíèêàëíàòà ìàíåâðà äî Ìàêäðàéâ
10:26 / 03.07.2018
Íåìñêà áëîãúðêà îìàãüîñàíà îò ïðåëåñòèòå íà Âàðíà
16:40 / 02.07.2018
Ðàçêðèõà ïîäðîáíîñòè çà òàéíàòà áÿëà âå÷åðÿ âúâ Âàðíà
09:25 / 03.07.2018
Ïóñêàò îò óòðå íîâèòå ìîäåðíè ãðàäñêè àâòîáóñè íà Âàðíà
13:29 / 03.07.2018
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