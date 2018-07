Фестивал на модата и красотата се провежда във Варна

© Морската ни столица e домакин на единадесетото поред издание на един от най – престижните модни форуми в България – Фестивал на модата и красотата 2018, организиран от модна агенция VIP Fashion group.



Първата вечер на грандиозния спектакъл предизвика истински фурор сред присъстващите над 300 гости от цяла България. Лятната градина на комплекс Морско казино във Варна придоби вид на най-престижните европейски модни подиуми.



В ролята на водещ по традиция влезе популярният актьор Симеон Лютаков, а лице на Фестивала бе очарователната Габриела Кирова - МИС БЪЛГАРИЯ 2016. На сцената дефилираха и Ива Атанасова– носителката на титлата BEST MODEL OF THE WORLD 2011г.и Дони Чачова - MRS GRANDMA UNIVERSE 2016



Организаторката и продуцент на модния форум – Мира Матеева блестеше в ослепителна рокля, изработена от дизайнерката Стойка Новкова – Тонена.



Днес е втората заключителна вечер на Фестивал на модата и красотата 2018.