Ïðîìåíèõà êàðòàòà ñ êîäîâåòå çà ïîíåäåëíèê

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16:34 / 06.07.2018
Êðàñèìèð Êîñòîâ: Íå äîñòèãàò ìëàäè õîðà, æåëàåùè äà ðàáîòÿò â ñèñòåìàòà íà ÌÂÐ
10:21 / 06.07.2018
Ñëàâè ñïðÿ äæèïà ñè â êðúñòîâèùå è îíåìÿ îò îíîâà, êîåòî åäíî äåòå ìó ïîêàçà îò ñúñåäíàòà êîëà
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12:11 / 06.07.2018
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14:13 / 07.07.2018
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17:18 / 06.07.2018
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