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|Ñàìîòíè ÷óæäåíêè òúðñÿò ëàñêè ó íàñ! Áúëãàðèÿ â Òîï 5 çà íåîáâúðçàíè
"Ïðåç ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè â ïúòóâàíèÿòà ñå î÷åðòàâà åäíà ìíîãî ëþáîïèòíà òåíäåíöèÿ – 45% îò æåíèòå, êîèòî ïðàâÿò ðåçåðâàöèè çà ïî÷èâêà â äðóãà äúðæàâà, ïðåäïî÷èòàò äà ïúòóâàò ñàìè. Æåëàíèÿòà íà íåîáâúðçàíèòå äàìè ñà èçêëþ÷èòåëíî ðàçíîîáðàçíè, êàòî òå íàé-÷åñòî ñå ñïèðàò íà ñòðàíè îò Åâðîïà è Àôðèêà“, îòáåëÿçâàò îò ñàéòà. Ñàìîòíèòå òóðèñòêè ïúòóâàò ïðåäèìíî äî Êóáà, Íèêàðàãóà, Ñåâåðíà Àôðèêà, Áúëãàðèÿ è Ãâàòåìàëà. Îêàçâà ñå, ÷å âñå ïîâå÷å àâàíòþðèñòè÷íî íàñòðîåíè ÷óæäåíêè ïðåäïî÷èòàò äà òúðñÿò ïðèÿòíà êîìïàíèÿ ó íàñ. Òàêà ñòðàíàòà íè èçìåñòâà òîï-äåñòèíàöèè êàòî Ïîðòóãàëèÿ è åêçîòè÷íàòà Øðè Ëàíêà.
"Îïðåäåëåíî ìîæå äà ñå êàæå, ÷å èìà ìîäà ñðåä æàäíèòå çà íîâè êóëòóðè è çàïîçíàíñòâà ïúòåøåñòâåíèöè. Òå âñå ïî-÷åñòî èçáèðàò "ñîëî“ ïî÷èâêà â íå ÷àê òîëêîâà ïîïóëÿðíè è ïîçíàòè äúðæàâè“, îòáåëÿçâàò îò "Õîñòåëóúðëä“. Îùå ïðåäè äà ïðèñòèãíàò ó íàñ æàäíèòå çà ïðèêëþ÷åíèÿ ÷óæäåíêè òúðñÿò áúëãàðè â èíòåðíåò. Òå èçïîëçâàò ñàéòîâå çà çàïîçíàíñòâà è ñîöèàëíè ìðåæè. Íàé-÷åñòî òóðèñòêèòå ñå óðåæäàò ñ êîìïàíèÿòà íà íàøåíöè ÷ðåç "Òèíäúð“. Òàì ñàìîòíèòå äàìè ñè óðåæäàò ñðåùè ñ áúëãàðè. Â íÿêîè ñëó÷àè öåëòà íà çàïîçíàíñòâîòî å ÷óæäåíêèòå ïðîñòî äà ñå çàïîçíàÿò ñ ìåñòíè õîðà, êîèòî äà ãè ïðèäðóæàâàò â îáèêîëêèòå èç êëóáîâåòå è çàáåëåæèòåëíîñòèòå â ñòðàíàòà. ×åñòî îáà÷å â óãîâîðêàòà ñà âêëþ÷åíè è èíòèìíè ëàñêè. Ïî-çàìîæíèòå òóðèñòêè äîðè ïðåäëàãàò äà çàïëàòÿò âñè÷êè ðàçõîäè íà íàøåíöèòå, êàòî èì ïëàùàò ñìåòêèòå è ïîêðèâàò ðàçíîñêèòå ïî õîòåëñêèòå ñòàè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Æåíà âêàðà â ïðàâèÿ ïúò âàðíåíñêèÿ ðàïúð 100 Êèëà
13:41 / 15.07.2018
Óíèêàëíèÿò Ïëàìåí îò Âàðíà ïîêîðè âðúõ Øèïêà íà ðúöå
09:50 / 16.07.2018
Ñòàðòèðàò íîâè ïúòíè ðåìîíòè è ïðîìåíè â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà Âàðíà
08:44 / 16.07.2018
Âàðíà å òðåòèÿò íàé-ñêúï ãðàä çà æèâîò â Áúëãàðèÿ
09:06 / 14.07.2018
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