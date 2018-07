Балканският младежки оркестър носи усмивки и бодър ритъм на "Варненско лято“

© С усмивки и енергичен ритъм на Международния музикален фестивал "Варненско лято“ 2018 пристига Балканският младежки оркестър. На 19 юли от 19 ч. формацията от млади музиканти ще представи в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център пъстра и зареждаща с енергия програма от творби на Супе, Елгар, Барток, Владигеров и Веселин Стоянов. Интересен акцент в нея е композицията на Румен Бояджиев – син на композитора и музикант от легендарната група ФСБ. Увертюра "Али Баба“ ще прозвучи за пръв път на варненска сцена.



Балканският младежки симфоничен оркестър (БМСО) е основан през 2014 г. по инициатива на Фондация "Проф. Влади Симеонов" и с подкрепата на Националния дворец на децата. Основна част от състава на оркестъра са оркестранти от Филхармония "Пионер" – млади музиканти от НМУ "Любомир Пипков", НУМТИ "Добрин Петков", НУИ "Добри Христов", НУИ "Панайот Пипков", НУИ "Проф. Веселин Стоянов", НМА "Проф. Панчо Владигеров". Към този състав се присъединяват младежи от Гърция, Сърбия, а от 2018 г. има представители и на Македония.



Това е трета самостоятелна изява на оркестъра в програмата на ММФ "Варненско лято".



Подготовката за изявите се финансира от Програмата за детски творчески ваканции "Хайде да творим заедно" на Националния дворец на децата. Музикантите от Балканския оркестър са свирили под палките на Любомир Денев – младши, Димостенис Фотиадис и Максим Ешкенази. В програмите са изпълнявани творби от Балканските страни и голяма част от класическия симфоничен репертоар.



"Всичките 85 музиканти от оркестъра са много ентусиазирани от предстоящия концерт и репетират всеки ден за гостуването си на престижната сцена на "Варненско лято“ – споделя дни преди събитието изпълнителният директор на Фондация "Проф. Влади Симеонов" Александър Пешев. И чужденците, и учениците от нашите музикални училища очакват с вълнение изявата си в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център на 19 юли. Вярваме, че ще имаме един прекрасен концерт, защото специално сме подбрали за фестивала цветна програма с много лятно настроение и балкански мотиви.“



Диригентът Любомир Денев младши се дипломира в класа на проф. Пламен Джуров в музикалната академия. От 2010 г. е главен диригент на филхармония "Пионер“. От 2012 г. е постоянен диригент на Sofia Session Orchestra, част от Four For Music LTD, където Денев дирижира множество филмови партитури, както и съвременна музика за САЩ, Великобритания, Франция, Индия. Дирижирал е редица оркестри в България и има с тях успешни турнета в Китай, Унгария, Сърбия, Гърция, Турция и България. Авторски творби и оркестрации на Денев са изпълнявани в САЩ /Miami University/, Германия. Любомир Денев е имал възможността да дирижира свои симфонични творби, сред които Концерт за ударни и симфоничен оркестър, саундтракът към "Знакът на българина“, Оратория за Шангу, Танцов спектакъл "Шевицата“ и др. Носител е на много национални награди и отличия за композиция.



Димостенис Фотиадис е учил цигулка, хармония, дирижиране и оркестрация в Солунския държавен университет в Гърция. Продължава образованието си в Hochschule für Musik Münster в Германия и в Департамента за музикални науки и изкуство в Университета на Македония. Специализира цигулка и камерна музика и е сред основателите на Анимус квартет. Гастролира в Гърция и чужбина и има осъществени редица записи за радио- и телевизионни станции. Дирижира Солунския държавен симфоничен оркестър и Симфоничния оркестър на Община Солун, както и Балканския младежки симфоничен оркестър и Цигулковия оркестър NOMOS.



На фестивала "Варненско лято“ младият симфоничен оркестър ще изпълни Увертюра "Леката кавалерия“ от Франц Супе, "Нимрод“ из Енигма вариации на Едуард Елгар и "Хоро стакато“ от Динику-Владигеров. Ценителите ще имат възможността да чуят още "Румънски танци“ от Бела Барток и Увертюра "Али Баба“ от Румен Бояджиев. Финал на концерта ще бъде "Гротескова сюита "Бай Ганьо“ от Веселин Стоянов.