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|Äåâîéêà ñ "Ìåðöåäåñ" íàïðàâè ãîëÿìà ãëóïîñò, áåòîíîâîç ÿ ïîìåòå ïî áóë. "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè"
Äî èíöèäåíòà ñå ñòèãíàëî ñëåä êàòî 18-ãîäèøíà äåâîéêà ñ "Ìåðöåäåñ" íàïðàâèëà ðèñêîâàíà ìàíåâðà çà ïðèñòðîÿâàíå îò äÿñíà â ëÿâà ëåíòà, ïðè êîåòî áåòîíîâîçúò ïîìèòà êîëàòà, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà ïîëèöèÿòà.
Ïðè èäâàíåòî íà ëèíåéêàòà äåâîéêàòà å áèëà â ñúçíàíèå. Ïî ïúðâîíà÷àëíà èíôîðìàöèÿ íÿìà æèâîòîçàñòðàøàâàùè òðàâìè, íî ïî-òåæêèòå êîíòóçèèòå ñà â îáëàñòòà íà ãëàâàòà. Ìîìè÷åòî å îòâåäåíî â áîëíèöà.
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08:41 / 23.07.2018
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14:45 / 24.07.2018
Ñïóêàí âîäîïðîâîä ïðè ãðàäåæà íà áóë. "Ëåâñêè" íàâîäíè áóë."Âëàäèñëàâ"
09:26 / 24.07.2018
Ïîðòíèõ: ßñíî å êîÿ å ìîðñêàòà ñòîëèöà, íå äîãîíâàìå Áóðãàñ!
08:47 / 24.07.2018
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15:11 / 23.07.2018
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