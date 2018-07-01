Äåâîéêà ñ "Ìåðöåäåñ" íàïðàâè ãîëÿìà ãëóïîñò, áåòîíîâîç ÿ ïîìåòå ïî áóë. "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè"

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Èçòî÷íèê: Varna24.bg 16:30 / 25.07.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Òåæêà êàòàñòðîôà å ñòàíàëà äíåñ îêîëî 15 ÷àñà ìåæäó ëåê àâòîìîáèë, óïðàâëÿâàí îò ìîìè÷å, è òîâàðåí àâòîìîáèë ÌÀÍ íà áóë. "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè" ïðåä ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà", íàó÷è Varna24.bg.

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Ïðè èäâàíåòî íà ëèíåéêàòà äåâîéêàòà å áèëà â ñúçíàíèå. Ïî ïúðâîíà÷àëíà èíôîðìàöèÿ íÿìà æèâîòîçàñòðàøàâàùè òðàâìè, íî ïî-òåæêèòå êîíòóçèèòå ñà â îáëàñòòà íà ãëàâàòà. Ìîìè÷åòî å îòâåäåíî â áîëíèöà. 

Åêèï íà ÊÀÒ èçÿñíÿâà ïðè÷èíèòå è îáñòîÿòåëñòâàòà, äîâåëè äî èíöèäåíòà.








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08:41 / 23.07.2018
Áúëãàðè è ÷óæäåíöè ïðîïèùÿõà îò ãîëÿìà íåðåäíîñò íà Çëàòíè ïÿñúöè
14:45 / 24.07.2018
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09:26 / 24.07.2018
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