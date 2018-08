RADAR фестивал започва днес във Варна

© Настройте радара на сетивата си на фини честоти, защото за 5-та поредна година, между 3-ти и 5 август ще се проведе фестивалът, обединяващ музика с технологии и други форми на изкуство RADAR Festival Beyond Music. Юбилейното издание ще запази традицията да провежда по един концерт с по-камерен профил в залата на Градска художествена галерия и да запазва по-късните часове за електронните и експериментални проекти. Сред основните акценти попада откриващата вечер (3 август, 19:30ч.), в която съвременен танц и перкусии ще изследват физическите измерения на звука от партитурите на New York School. В това ще си партнират Хердър Уеър и Татяна Колева. Хедър е един от най-изявените танцьори в Холандия. Носител е на престижната наградата Златен лебед за най-добър танцьор на 2010. За Татяна Колева Ню Йорк Таймс пише: "страхотен перкусионист... брилянтно изсвирено представление ... експлозивна енергия...". Татяна в момента живее в Холандия, където съчетава интензивната си концертна програма с преподаването в Консерваторията на Принц Клаус в Грьонинген.



Втората вечер в залата (4 август 19:30ч.) е посветена на концерта на Стоимен Стоянов–Nocktern, който успешно съчетава нео-класика с електроника. Последният му албум Pieces of Lyla е плод на участието му в международния ден на пианото, създаден по инициатива на Нилс Фрам. Голямата звезда в програмата ще се качи на сцената на 5-ти август от 19:30ч. Симин Тандър е последното откритие в легендарния списък на лейбъла ECM. Родена в Германия, с корени в Афганистан, младата певица пленява публика и критика с оригинални композиции и импровизации. Често пее на измислен език както и на Пашто. Американското списание All about jazz пише за нея : Симин Тандър е полиглот с креативността на Мередит Монк и инвенцията на Гретчен Парлато. На RADAR ще я чуем в компанията на българския пианист Димитър Бодуров и немския барабанист Йенс Дюппе. Програмата им е еклектичен микс от песни на Ленърд Коен, Ник Дрейк и Том Уеитс, както и собствени композиции, преплетени с импровизации.



Двете вечери в двора нямат нужда от представяне на почитателите на електронния звук. Ще видим Ангел Симитчиев като DAYIN с последния му албум Lights Polluting the City, посветен на разрушението на красивите нощни пейзажи от светещите неонови реклами, билборди и табели. Веднага след него ще застъпи небезизвестният Иван Шопов, придружаван от визуалният артист и отскоро негова съпруга - Лора Шопова в проекта Branches. На 5 август приключението RADAR ще завърши с резултата от артистичната резиденция, провела се в рамките на фестивала. В тазгодишното ѝ издание ще участват електронният артист Йоанна Робова, тромпетистът Нейко Бодуров и визуалният артист Владислав Илиев. За финал на основната програма на сцената ще се качат момчетата от DAYO, които направиха истински пробив, след като парчета от албума им, съчетаващ джаз и хип-хоп, попаднаха във влога на американската звезда Уил Смит. Специално за RADAR на сцената с тях ще се качи талантливият тромпетист, добре познат на джаз феновете – Росен Захариев – РОКО.



В съпътстващата програма (4 август от 16 до 18ч.) е включена лекция, посветена на авторите и творбите, преобърнали хода на историята, както и вече традиционния детски модул. Тази година най-малките ще гледат куклено-музикалното представление Латерна фантасмагорика. Мястото е зеленият и слънчев двор на Карин дом в Морската градина, а 20% от приходите от билети за съпътстващата програма ще отидат в полза на тяхната програма за деца със специални нужди - ранна интервенция.



Билети на касите на Epay и онлайн, на библиотека Рапана, както и преди концертите.