Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
"Èíòåðïîë" îáÿâè Ìèòüî Î÷èòå çà èçäèðâàíå
Èçòî÷íèê: Varna24.bg 17:04 / 03.08.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
©
Äèìèòúð Æåëÿçêîâ – Î÷èòå îôèöèàëíî å îáÿâåí çà èçäèðâàíå îò Èíòåðïîë, ñî÷è ñïðàâêà â óåáñàéòà íà îðãàíèçàöèÿòà.

Òàì å ïîñî÷åíî, ÷å Æåëÿçêîâ ñå èçäèðâà âúâ âðúçêà ñ ó÷àñòèåòî ìó â îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà, ñâúðçàíà ñ ðåêåò, èçíóäâàíå è ïàëåæè ñ öåë ïå÷àëáà.

Ïðîêóðàòóðàòà è àíòèìàôèîòèòå çíàåëè, ÷å Æåëÿçêîâ å íàïóñíàë ñòðàíàòà òîçè ïîíåäåëíèê, êàòî òîâà å ñòàíàëî çàêîííî – òîé íå å áèë ïîäñúäèì èëè îáâèíÿåì.

Ïî-ðàíî ïðåç äåíÿ ñòàíà ÿñíî, ÷å â ïðåñòúïíàòà ãðóïà, êîÿòî áåøå ðàçáèòà â÷åðà â Áóðãàñ, ó÷àñòíèê å è îáùèíñêè ñúâåòíèê âòîðè ìàíäàò â Íåñåáúð Ïåéî ßíêîâ.

Ñïîðåä ïðîêóðàòóðàòà õîðàòà íà Ìèòüî Î÷èòå èìàëè àïåòèò êúì áèçíåñ ñ ïîãðåáåíèÿ, òàêñèòà, íîùíè çàâåäåíèÿ è äðóãè. Èìóùåñòâîòî íà òåçè, êîèòî îòêàçâàëè äà ïëàòÿò òàêñà "ñïîêîéñòâèå" íà ãðóïàòà, áèëî ïîäïàëâàíî çà îòìúùåíèå.

Äî ìîìåíòà ñà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ íà äåâåò äóøè, çà ïåòèìà îò ãðóïàòà ïðîêóðàòóðàòà ùå èñêà ìÿðêà "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà", ñúîáùàâà bTV.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2
03.08.2018 »
02.08.2018 »






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
hoodlom
Çàùî íÿìàòå òåìà çà èçáîðà íà ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà ÎÎÍ?
íà 03.08.2018 ã.
0
 
 
Ïúðâî ãî ïóñêàò äà îôåéêà, ïúê ïîñëå ãî òúðñÿò. Êîìóíèñòè÷åñêè ïðèéîìè!
0
 
 
Ãîðêèÿò äîáúð ÷îâåê,ïàê íåùî ñà ãî íàòîïèëè ðŸ˜€
Svetoslav1
Êîãàòî çíàì êàêâî ìè å ñàìî àç ñè çíàì êàêâî ìè å! Æàëåðè
íà 03.08.2018 ã.
0
 
 
Êàêâà èçíåíàäà! Ñàìî Áúëãàðèÿïîë íå çíàåøå ;)
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2018 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ïîêàçàõà íàé-íîâî ïîêîëåíèå àâòîáóñ âúâ Âàðíà! Ùå èìà ëè ñêîðî òàêèâà èç ãðàäà?
13:31 / 02.08.2018
Íåïîçíàò âàðíåíñêè êâàðòàë ñå òðàíñôîðìèðà îò òðóäà íà ñâîèòå æèòåëè
14:44 / 02.08.2018
Óæàñ! Ìîì÷åíöå ñå íàíèçà íà îñòðà îãðàäà âúâ Âàðíà, ïîæàðíèêàðè ìó ñïàñèõà æèâîòà
12:07 / 03.08.2018
Åòî êàê ñå å ñòèãíàëî äî îáðúùàíåòî íà àâòîêðàíà âúâ Âàðíà
11:37 / 02.08.2018
Ñïàñèõà âàðíåí÷å ñ àóòèçúì îò ñîöèàëåí äîì, àäâîêàò ãî âúðíà íà ìàéêà ìó
09:38 / 02.08.2018
Õåïèåíä! Âàðíåíñêè àäâîêàò âúðíà íà ñåìåéñòâî 9 îò 11-òå èì äåöà
15:06 / 03.08.2018
×åðâåíèòå ôëàãîâå íå ñïðÿõà áåçðàçñúäåí áàùà äà âëåçå â ìîðåòî ñ äåöàòà ñè
13:41 / 02.08.2018
Àêòóàëíè òåìè
Áóðãàñ ïîä îáñàäà çàðàäè ãëàâîðåçèòå íà Ìèòüî Î÷èòå
Îãíåí àä â Ãúðöèÿ!
ÒÂ è øîó ñåçîí 2018/2019
Èçãðàæäàò Ñèíÿ çîíà çà ïàðêèðàíå âúâ Âàðíà
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2018/2019
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâè îáùèíàòà ñ ïî÷èñòâàíåòî íà ñíåãà?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: