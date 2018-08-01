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Çàåäíî ñ íåãî áÿõà çàäúðæàíè îùå ñåäåì äóøè. Òå áèëè îòñåäíàëè çàåäíî ñ Î÷èòå â õîòåë "Ðàìàäà" íà ïëîùàä "Òàêñèì" â Èñòàíáóë. Î÷èòå íå áèë ðåãèñòðèðàí êàòî ãîñò íà õîòåëà. Òîé ñïÿë â íàåòà îò îáùèíñêèÿ ñúâåòíèê â Áóðãàñ Áåí÷î Áåí÷åâ ñòàÿ. Òàì áèë è áèâøèÿò äåïóòàò Íåñðèí Óçóí.
Â ìîìåíòà Ìèòüî Î÷èòå å â òóðñêè çàòâîð è ÷àêà äåëî çà åêñòðàäèöèÿòà ìó â Áúëãàðèÿ. Òî ìîæå äà ñå ïðåñêî÷è, àêî íåñåáúðñêèÿò áîñ ñàì ïîæåëàå äà ñå âúðíå.
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15:06 / 03.08.2018
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