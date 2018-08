Млада, красива и талантлива изпълнителка открива FUNCITY+ 2018

© 22-годишната Виктория Динкова – VICK е най-новото попълнение в лейбъла Homeovoxmusic. Варненката изкара първия си сингъл след участие в "Гласът на България“. Музиката на песента “Not Alone" е дело на Георги Георгиев от група "Остава“, а текстът е написан от самата VICK. Парчето комбинира обичайното меланхолично alternative звучене с игриви електронни звуци.



Млада, красива и талантлива изпълнителка, към момента е сред най- популярните и обичани гласове. Ето защо точно тя е избрана от младите хора във Варна, на 8 август 2018 от 19,00 ч. да открие FUNCITY+ 2018, на площада до слънчевия часовник и уличната библиотека "Рапана“.



FUNCITY+, е възможност за десетки варненски младежи да откриват своите скрити таланти и нови хобита, да развиват комуникативните си умения и тези за работа в екип, да се забавляват, да се движат, да се учат, да създават незабравими спомени и да преоткриват себе си и своята уникалност.



Фестивалът е устойчива младежка инициатива, която за поредна година се провежда във Варна, градът разпознал младежкото участие като своя кауза, поддържащ активен младежкия сектор и заслужено получил титлата Европейска младежка столица през 2017 г.



Организиран от млади хора за млади хора, "зареден“ с много енергия и позитивна емоция, FUNCITY+ сам по себе си е символ на младежката индивидуалност и предоставя възможности за развитие, много настроение и забавление.



Той създава поле за среща и изява на младежки организации от различни градове на страната (Варна, София, Пловдив, Бургас, Добрич и др.), коeто осигурява възможност на всички млади хора, които ще го посетят, да се запознаят и възползват от разнообразни форми на формално и неформално учене, в него. В тазгодишното издание е регистрирано участие на рекорден брой организации от страната, което подчертава и засилва националния характер на събитието, за пръв път активно се включва и университет (ВСУ "Черноризец Храбър“.) Разбира се и през 2018 г. не е за пренебрегване и традиционно силният интерес от страна на международни организации.



В богатата четиридневна програма на фестивала (8-12август), която е разположена в следните ключови точки: - Вход на морска градина, Обсерватория, Морско казино, Аквариум, както и алеите, свързващи тези пространства, могат да бъдат посетени още:



"Dance Arena & Dance Workshops“ – изнесени танцови работилници с гост- преподаватели от Европа (Wilhelmina Stark,Giovani “Dimension" Vreede) които освен, че ще споделят знанията си за танците, придобити от цял свят, историята, от която идват движенията и тяхното място в музиката, ще привлекат погледа на минувачите, провокирайки ги да поразкършат снага под звуците и ритмите на морска Варна.



Силен интерес провокират и танцовите битки.



В "United We Rise" ще се надиграват само брейкъри (онези хора, въртящи се на главите си ), а в "Bring That Beat Back Dance Battles“ ще участват всички привърженици на стилове като - попинг, локинг, хаус, хип-хоп и др., За любителите на музиката е вокалното акапела състезание "VoiceAffairs“ с оценяване от публиката. Планирани са още безброй творчески работилници (актьорски класове, куклен театър, циркова работилница, bodyart и др.), спортни занимани (слак лайн, лонгбоард с традиционно провеждащото се състезание, любимата за всички джага) и за пръв път в историята на FUNCITY+ 2018 Международния турнир - Varna Foosball Open 2018, организиран от Клуб по футбол на маса Джа-Ра. Турнирът е валиден за ITSF ранкинг система “PRO TOUR" и е с участието на професионални играчи.



Не пропускайте да се качите на веселия Парти бус и да обиколите горещите парти точки, а ако имате нужда да продължите да се наслаждавате на силата на огъня посетете огненото шоу на “Firete“ и то преди да ви разсеят уменията на графитаджийте. Не пропускайте да съберете поне десет стикера от "Stiker board“ на фестивала, за да вземете своята безплатна месечна карта за тренировки по избор и да участвате в томбола за 10 билета за MTV Varna Beach - най-големият концерт, който варненското крайбрежие е виждал, с който ще завърши FUNCITY+ 2018, и още много награди – изненади от Варна Европейска и младежка столица.