Çàòâàðÿò óëèöè è áóëåâàðäè çàðàäè êîíöåðòà íà ÌÒÂ

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Îò 11.00 ÷. íà 12.08 äî ïðèêëþ÷âàíå íà ìåðîïðèÿòèåòî (îêîëî 02.00 ÷.) íà 13.08 ùå áúäàò çàòâîðåíè çà äâèæåíèå íà àâòîìîáèëè è áóë. "Ïðèìîðñêè“ – îò êðúãîâîòî íà ïë. "Ñëàâåéêîâ“ (Ãàðîâ ïëîùàä) äî êðúñòîâèùåòî ñ óë. "Ìèõàèë Êîëîíè“; óë. "Ñàí Ñòåôàíî“ – îò êðúñòîâèùåòî ñ óë. "Ïðåñëàâ“ äî êðúñòîâèùåòî ñ áóë. "Ïðèìîðñêè“; óë. "Ãðàô Èãíàòèåâ“ – îò êðúñòîâèùåòî ñ óë. "Êíÿç Äîíäóêîâ“ äî êðúñòîâèùåòî ñ áóë. "Ïðèìîðñêè“; óë. "Ñâ. Êëèìåíò“ – îò êðúñòîâèùåòî ñ óë. "Êíÿç Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã“, ïî ïîñîêà ïë. "Åêçàðõ Éîñèô“ (Øèøêîâàòà ãðàäèíêà).

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