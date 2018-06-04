Çàòâàðÿò óëèöè è áóëåâàðäè çàðàäè êîíöåðòà íà ÌÒÂ

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Ïðè ïðîìÿíà íà ïúòíîòðàíñïîðòíàòà îáñòàíîâêà è âúçíèêâàíå íà íåîáõîäèìîñò ùå áúäå ïðåóñòàíîâåíî äâèæåíèåòî íà êîëè ïî áóë."Öàð Îñâîáîäèòåë“ - îò êðúñòîâèùåòî ñ áóë. "Êíÿç Áîðèñ I“ äî êðúñòîâèùåòî ñ áóë. "Ïðèìîðñêè“.
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