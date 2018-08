Хитове на Принс и Рей Чарлз с Buzz D’Angelo и група "Акага“ в Албена

© Концертите на лятната сцена пред х-л "Добруджа“ във ваканционно селище "Албена“ продължават. Гостите отново ще имат повод за празнуване. На 11 август от 21:00 часа ще се състои трибют на Принс и Рей Чарлз. Две имена на изпълнители от световна величина, които не се нуждаят от представяне. Buzz D’Angelo и група "Акага“ също. Те ще изпълнят някои от най - големите си хитове: “Let’s go crazy“, "Purple rain“, "I can’t stop“, "Hit the road Jack“ и др. Входът за концерта е свободен.



Buzz D’Angelo е изключително популярен в Европа. Неговата шоу програма се нарежда сред най - добрите в света. Гостува в различни театри във Великобритания и създава фантастични спектакли със своята банда. През 2017 година е награден за най - добър трибют.



Група "Акага" е една от най - разпознаваемите групи в България. Вече 25 години печели любовта на публиката. Създадена е през 1992 година от студенти от Националната музикална академия. В музиката им можете да чуете фънк, рок, денс, соул, реге и дори хип-хоп. От 11 години е в постоянен състав - Красимир Куртев (бас, вокал), Иво Казасов (тромпет, вокал), Георги Велев (тромпет, вокал), Красимит Кирилов - Джоджо (тромбон, вокал), Димитър Митев - Дънди (барабани), Петър Главанов (китари), Калин Петров (клавишни).



Следващото музикално събитие е на 18 август - "Child time“ - концерт на Николо Коцев и групата му "Кикимора“. Една вечер с музиката на "Дийп Пърпъл“ и "Рейнбоу“, в която ще звучат най - любимите песни на двете групи, сред които: "Ніghwау Star“, "Міstrеаtеd“, "Child In Time", "Storm bringer", "Soldier Of Fortune", "Burn", Реrfесt Strangers", "Саn't Lеt Yоu Gо“, "I Surrеndеr“, "Саtсh Тhе Rаіnbоw“, "Lоng Live Rосk'n“.