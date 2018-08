Рокът ще властва в Албена с Николо Коцев и "Кикимора"

© На лятната сцената пред хотел "Добруджа“ на 18 август от 21:00 часа ще излязат Николо Коцев и групата му "Кикимора“, за да представят грандиозния си концерт "Children in Time“ - трибют на "Дийп Пърпъл“ и "Рейнбоу“.



Фигурата свързваща тези две легендарни групи е Ричи Блекмор, който е техен основател. Николо Коцев е категоричен, че "Кикимора“ е една от малкото групи, която може да си позволи да направи такъв проект. От 1994 досега той е работил с Глен Хюз, Джо Лин Търнър, Дуги Уайт и Дон Ейри. Ще прозвучат 16 песни, от които седем на "Дийп Пърпъл“, вечни хитове като: "Highway Star“, "Mistreated, Child In Time“, "Stormbringer“, "Soldier Of Fortune“, "Burn“, "Perfect Strangers“. От репертоара на "Рейнбоу“ той избира : "Can't Let You Go“, I "Surrender“, "Catch The Rainbow“, "Long LIve Rock'n Roll“, "Stargazer“, "Temple Of The King“ и други. Според него в песните на "Дийп Пърпъл“ и "Рейнбоу“ има инструментално и вокално майсторство, романтика, музикантлък, радост, тъга, философия, мъдрост, мачовщина и какво ли не още… Входът е свободен.



На 24 август, когато "Албена“ ще празнува 49-ия си рожден ден, ще поднесе на гостите си множество изненади, сред които и концерт "Четиримата пианисти - джазът среща класиката на 40 пръста“. "Четиримата пианисти“ е уникален ансамбъл от двама класически и двама джаз изпълнители - Иван Янъков, Георги Черкин, Живко Петров и Ангел Заберски. Съпровождани от двама джаз музиканти (перкусии и бас ), четиримата пианисти ще представят оригинални музикални аранжименти на европейски и български музикални шедьоври.