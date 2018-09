Зрелищно дрифт шоу във Варна

© На финала на лятото Варна отново ще стане сцена на зрелищно дрифт шоу - Summer Drift Show Varna 2018. Атрактивните демонстрации в стил "Бързи и яростни“ са организирани от Дрифт клуб България (DCB), а домакин на шоуто - за втори път след 2012 г., ще е мол Варна.



На 13 септември, четвъртък, от 19:00 до 20:00 часа осем пилота – европейски и национални дрифт шампиони от България, Румъния и Сърбия, ще представят уменията си на открития паркинг на комплекса. В демонстрациите ще участват автомобили с мощност от 330 до 600 конски сили!



Повечето хора си представят дрифтинга като бясно и неконтролируемо шофиране, въртящи се коли, обвити в гъст дим с мирис на автомобилни гуми. Някои наричат този стил на шофиране "контролирана лудост“. На практика дрифтингът извлича най-интересните и зрелищни елементи от стандартните автомобилни състезания, като ги комбинира в един изключителен спектакъл. Това е техника, прераснала в нов вид автомобилен спорт, която трансформира пълния контрол над колата до изкуство и висша форма на умението да шофираш.



Малцина знаят, че дрифтингът се използва като техника още през 30-те години на ХХ век от пилотите в Grand Prix. Голямата си популярност обаче виртуозните пируети на четири гуми придобиват през 70-те години в японския автомобилен шампионат.



За радост на всички почитатели на адреналина Summer Drift Show Varna 2018 е с ВХОД СВОБОДЕН, а от 16:00 до 17:00 часа най-запалените фенове ще могат да получат автографи и да се снимат с пилотите, участващи в шоуто.



Участници в Summer Drift Show Varna 2018:



1. Християн Ангелов (Плевен, България) - BMW E30 M5 - 330 к.с. - вицешампион в King of Europe Street Legal за 2013 г.



2. Стефан Петров (Велико Търново, България) - BMW E30 V8 Compressor – 500 к.с. - трети за годината в България през 2012 г.



3. Павлин Пенев (Велико Търново, България) - BMW E30 7.6 LSX - 600 к.с. - европейски дрифт шампион в King of Europe Pro 2 за 2015 г. и вицешампион в King of Europe Pro 2 за 2017 г.



4. Кирил Илиев (Варна, България) - BMW E36 2.8 Turbo - 500 к.с. - второ място на дрифт състезание във Варна през 2012 г.



5. Стефан Стефанов (Добрич, България) - Nissan S13 V8 Turbo - 500 к.с. - двукратен шампион на България за 2015 и 2017 г.; шампион на Румъния за 2016 г.



6. Красимир Стефанов (Варна, България) - Nissan S13 2JZ - 470 к.с. - трикратен шампион на България за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.



7. Igor Stevanovic (Сърбия) - BMW E46 2.8 Turbo - 400 к.с. - шампион на Сърбия за 2016 г.



8. Vlad Stanescu (Румъния) - BMW E30 V8 Turbo - 560 к.с. - трети в Румънския дрифт шампионат за 2015 г.