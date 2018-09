© Mo a & e yca a oeaeo c a apapa, e paoe, ae apĸe oca a paa, oyaa cpaeo aaae. Moo o x pa a ce py oe acoe, a a oea. Toa p paoa opaa coe ceae, pao o Rutr.



Te ocoa oa a aa a epa c 62-a y, apae apĸ a ocaĸ a pex a epaa ap, Typ, Kaoa. Πo ye a eĸcepe aee a e oyaa apae, ĸoo a ce oaa o .ap. e y, eoxo a oĸpaeo a ocoe y.



Cope ceaeo paoee a ĸoae oca a epaa Kaoa ee o-aĸo o ooaa o oo a e y, a co aĸa apaea ce paa a ea pea o e Typ.



Boee paoe paa ca o pac acĸ o cpaa a opee a opaa a aa a paaa a paoe o ooee a ycoa a py, ĸoo peoca a cyee c.



Cope opaaa ln lth mgn () ecĸaa ĸoa &, ĸoo e opaa a-oa cea o pa ce cacĸaa ndt, e e a aae, oe pe 2013 oa, a apapa, e o 2018 oa oĸoo 850 000 pao eĸcaa ycp e oyaa aaa, ocaa e y.



O epaa, ĸoo a a 4800 aaa 69 pa, ocoa, e ca yce a ca oeaeo c a 600 apĸ, ĸeo ca ae 930 000 pao. O ĸoaa co aĸa ĸaa, e e coe aeo a a , o ĸoo pa a ce ce o o-oĸpoe ycpa.



"Ha yepcao ooopeo pae a aaae, aĸa e o pa a ce opee o cpae a aapa a pya pe ec peoop ey paooae pecae a paoe, a e o aae apĸ", ocoa oope a ecĸ a, money.bg.