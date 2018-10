50-годишен The Macallan отива на търг с начална цена 50 000 лева

© Колекционерска бутилка The Macallan 50 years old ще бъде продадена на търг в България с начална цена от 50 000 лв. Най-колекционираното уиски в света - The Macallan Highland Single Malt Whisky през ноември ще предостави възможност на любителите-колекционери в страната да наддават за една от 200 бутилки, бутилирани за цял свят, от този рядък колекционерски сингъл малц, отлежавал пет десетилетия.



Всяка една от бутилките е ръчно номерирана, а номер 123 пристига в България. Преди това уникалната за страната бутилка ще може да бъде видяна от всички почитателите по време Whiskey Fest Sofia 2018, което ще се проведе от 26 до 28 октомври с Sofia Event Center.